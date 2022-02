6 segreti per usare meglio Chrome su Android

Google Chrome è tra i browser più usati da chi utilizza uno smartphone o un tablet Android, tenuto conto che si trova preinstallato nella maggior parte di questi device. Vediamo alcuni consigli per migliorare l’esperienza d’uso a partire dalla sezione delle funzionalità sperimentali.

1. Scorciatoia per la barra degli strumenti

Digitare nella barra degli indirizzi “chrome://flags” per entrare nella sezione delle funzioni sperimentali e inserire la stringa “adaptive” nel relativo campo editazione per individuare i risultati “Adaptive button in top toolbar” e “Adaptive button in top toolbar customization”. Selezionare in successione entrambi i menu associati a tali voci e attivarle dai relativi pannelli di controllo, rilanciando quindi il browser con l’apposito pulsante. Nel menu principale di Chrome si può quindi selezionare la voce “Impostazioni”, seguita da “Scorciatoia per la barra degli strumenti” per configurarla come desiderato.

2. Salvataggio razionale dei contenuti

Come nel caso precedente digitare nella barra degli indirizzi “chrome://flags” e inserire la stringa “reading” nel campo editazione per trovare la voce “Reading list”. Una volta attivata e rilanciato il browser, nel menu principale si trova una opzione per aggiungere un contenuto alla lista di lettura.

3. Gestione segnalibri migliorata

Digitare nella barra degli indirizzi “chrome://flags” la stringa “bookmark” e attivare l’opzione relativa al risultato “Bookmarks refresh”. Nel menu principale si può quindi scegliere la voce “Segnalibri” per ottenere una visualizzazione aggiornata di tali contenuti.

4. Widget Chrome aggiornato

Digitare nella barra degli indirizzi “chrome://flags” la stringa “widget” e cercare nei risultati la voce “Quick action search widget”, attivandola. Si può così scegliere fra un paio di nuovi widget da utilizzare, a partire dalla modalità di gestione del proprio device.

5. Modalità scura in tutte le pagine

Digitare nella barra degli indirizzi “chrome://flags” la stringa “darken” e attivare la voce “Darken websites checkbox in themes settings”. Nel menu “Impostazioni” scegliere quindi la voce “Tema” e si noterà che in quello predefinito è attiva la casella di controllo “Applica il tema scuro ai siti, se possibile”. Si potrà così avere sempre il tema scuro su ogni pagina aperta.

6. Modalità incognito avanzata

Digitare nella barra degli indirizzi “chrome://flags” la stringa “incognito” e attivare la voce “Incognito screenshot”. Da ora in poi di potranno generare facilmente acquisire schermate nn modalità incognito.