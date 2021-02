Debian “buster” 10.8: le novità

Nuovo aggiornamento per la “distribuzione universale” che giunge ora alla release 10.8. Debian “buster” risolve in questo modo alcune problematiche relative alla sicurezza, attualizza il parco software e mette a disposizione nuove immagini ISO pronte per l’installazione.

Debian 10 è stata rilasciata nel luglio del 2019 e continuerà ad essere supportata ufficialmente dal team di sviluppo fino al 2024, entro l’anno corrente dovrebbe essere finalmente disponibile Debian 11, nome in codice “bullseye”, rispettando una roadmap inaugurata nel 2007 che prevede il lancio di una major release ogni 2 anni. Nel momento in cui Debian 11 entrerà in fase di general availability la 10 diventerà una “Old Stable” seguendo il destino della release numero 9 (codename “stretch”).

Questo dettaglio è utile per comprendere la precisazione contenuta nelle note di rilascio della release 10.8:

Please note that the point release does not constitute a new version of Debian 10 but only updates some of the packages included. There is no need to throw away old “buster” media. After installation, packages can be upgraded to the current versions using an up-to-date Debian mirror.