Google lancia i nuovi Google Identity Services

Gli sviluppatori di Mountain View hanno lanciato una nuova famiglia di API (Application Programming Interface) per l’identificazione degli utenti denominata Google Identity Services. Con questa soluzione l’azienda californiana unifica la sua offerta dedicata a questo particolare tipo di funzionalità in un solo SDK (Software Development Kit) che include sia il pulsante “Sign in with Google” che l’authentication prompt One Tap.

Entrambi funzionano grazie all’utilizzo di token sicuri che prendono il posto delle tradizionali password per l’accesso alle aree riservate dei siti Web e delle applicazioni che li integrano.

One Tap: cos’è e come funziona

A differenza di quanto accade solitamente con i pulsanti di autenticazione e login, One Tap non richiede che la navigazione degli utenti subisca un redirect verso una landinga page che, a sua volta, si occupa di guidare il browser verso la pagina di destinazione. Nel caso di una pagina Web, On Tap verrà messo a disposizione tramite uno slide down dalla parte superiore destra della schermata, mentre per quanto riguarda i dispositivi mobili si potrà accedere ad esso dalla parte bassa dell’area di visualizzazione.

In ogni caso non sarà necessario ricordare delle credenziali o creare nuove password, questo semplificherà notevolmente il completamento delle procedure di registrazione e riconoscimento. La sicurezza di tali operazioni è garantita dal sistema anti-abuso e anti-frode di Google che limiterà tutti potenziali rischi derivanti da account fraudolenti o duplicati, click-jacking, pixel tracking e altre minacce.

Addio alla JavaScript Platform Library

Con l’ingresso in fase di produzione della Google Identity Services il gruppo capitanato da Sundar Pichai ha deciso di mandare in pensione in modo molto graduale la Google Sign-In JavaScript Platform Library per il Web che verrà dismessa in via definitiva il 31 marzo del 2023. Per semplificare il processo di migrazione verso il nuovo sistema è stata realizzata anche una guida liberamente accessibile tramite questo link.

Le applicazioni e le piattaforme utilizzate potrebbero impiegare più metodi di autenticazione e autorizzazione forniti da Google, a questo proposito è bene tenere presente che ad essere coinvolti in questa novità non sono né gli SDK per Android e iOS né le soluzioni che si interfacciano direttamente ai servizi OAuth2 e OpenID di Google.

Fonte: Google Developers