Razer DeathAdder Essential: miglior mouse in offerta su Amazon ad un prezzo FOLLE

Apache Cordova è un framework che permette di sviluppare applicazioni mobile in HTML5, da pubblicare su diverse piattaforme e marketplace: da iOS ad Android, passando per Windows Phone, Blackberry e Bada. Si tratta di “app ibride”, ovvero basate che sfruttano sia tecnologie web, sia funzionalità native dei sistemi operativi mobile su cui vengono eseguite. In questa guida vediamo come realizzarle.