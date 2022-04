Miglior Switch Ethernet 5 Porte fino a 1000 Mbps a meno di 15 euro su Amazon

Lo Switch Tenda TEG1005D è uno dei migliori dispositivi progettati per la sorveglianza esterna ed interna. Fornisce cinque porte Ethernet da 10/100/1000 Mbps che supportano velocità fino a 1000 Mbps. Lo puoi acquistare ora su Amazon ad un prezzo eccezionale: solo 14,38€ grazie alle offerte di Primavera.

Possiede inoltre una protezione contro i fulmini che è stata implementata a ciascuna porta per prevenire gravi danni allo switch. Quindi, è la scelta giusta per la sorveglianza di piccole e medie dimensioni in parchi, impianti così via.

Migliora anche l’efficienza della trasmissione grazie a questo modello. Supporta il frame jumbo da 15K per accelerare la trasmissione di file di grandi dimensioni e migliorare l’efficienza della trasmissione, migliorata anche la dissipazione del calore.

Un alloggiamento realizzato con piastre in acciaio zincato industriale da 0,8 mm offre un’eccellente durata e ottime prestazioni di dissipazione del calore, garantendo un funzionamento stabile, una lunga durata e un livello di sicurezza per la sorveglianza esterna più affidabile. Clicca qui per acquistare questo prodotto approfittando della spedizione Prime.