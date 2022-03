Windows 11: l’erede di Movie Maker è Clipchamp

Con il rilascio dell’ultima build per i tester del programma Insider di Microsoft, la 22572, Clipchamp si avvia a diventare un’applicazione integrata nel sistema operativo Windows 11. Sembrerebbero quindi definitivamente confermate le notizie che vedevano questa soluzione pronta a prendere il posto di Movie Maker come strumento di default per l’editing video nella piattaforma della Casa di Redmond.

Cos’è Clipchamp

Clipchamp è un software dotato di caratteristiche molto differenti rispetto a quelle del suo predecessore, si tratta infatti di un editor video nato per funzionare direttamente da un browser per la navigazione Web.

Tale configurazione non ha comunque portato a delle limitazioni e l’applicazione si presenta come un tool completo con supporto per l’audio multitraccia adatto anche all’impiego in ambito professionale.

Clipchamp non è stato realizzato dagli sviluppatori della compagnia di Satya Nadella, entrò infatti a far parte della grande famiglia di Microsoft nel corso del 2021 in seguito ad un’acquisizione.

Le funzionalità di Clipchamp

Tra le sue feature più interessanti vi sono diversi modelli pronti all’uso da adattare e personalizzare in base alle proprie esigenze creative, una vasta galleria di risorse audio e video da cui trarre ispirazione nonché tecnologie che permettono di comprimere, convertire, archiviare, registrare e realizzare filmati senza delay nel rendering o blocchi di formati di file difficilmente convertibili o condivisibili.

Con Clipchamp si possono creare video per YouTube, annunci video da pubblicare su Facebook, contenuti da condividere su Instagram, video di presentazioni, meme filmati, video di copertina per Facebook e materiale per diverse altre tipologie di piattaforme come social media e servizi per il videostreaming.

Da segnalare anche la disponibilità di una Webcam integrata, un registratore per lo schermo, un green screen e tool per il ridimensionamento dei video. La maggior parte delle funzionalità disponibili sfruttano semplici procedure basate su un’interfaccia utente che permette di raccogliere tutti i contenuti desiderati (video, immagini e file audio) e di riordinarli a proprio piacimento con semplici operazioni di trascinamento e rilascio.

La versione implementata internamente a Microsoft ha permesso di includere in Clipchamp diversi strumenti basati sul Cloud, come per esempio il supporto per la sintesi vocale integrato grazie ad Azure e la sincronizzazione dei file su OneDrive.

Fonte: Clipchamp