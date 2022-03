SanDisk Extreme Pro 512GB: l’alternativa agli SSD portatili

Se sei un professionista che necessita di avere i propri dati sempre a portata di mano, forse non dovresti ragionare solo in termini di capienza, ma soprattutto di affidabilità e sicurezza. Tuttavia, oggi ti riporto un accessorio che non rinuncia a nessuna delle tre: la SanDisk Extreme Pro 512GB, disponibile oggi a soli 129 euro su Amazon.

Pendrive SanDisk Extreme Pro 512GB: caratteristiche tecniche

L’accessorio ha un design tutto sommato compatto, con un pratico pulsante a scorrimento che consente di richiudere il connettore per proteggerlo durante il trasporto. Inoltre, il guscio è realizzato completamente in alluminio che conferisce la massima robustezza e sicurezza alla chiavetta. Sicurezza che naturalmente non coinvolge solo la parte hardware della pendrive, ma anche il suo contenuto. Questa, infatti, è accompagnata dallo strumento SanDisk Secure Access che attraverso la crittografia hardware AES128 consente di impostare una password per l’accesso all’intera memoria o a singoli file e cartelle. Non manca neanche RescuePRO Deluxe, un comodo strumento per ripristinare i file, anche se erroneamente cancellati. Sostanzialmente, si tratta di una vera e propria alternativa ai tradizionali SSD portatili.

E parlo di SSD non a caso, perché la pendrive ospita memorie allo stato solido che garantiscono una velocità di lettura fino a 420MB/s e di scrittura di 380MB/s. Prestazioni nettamente superiori alle tradizionali pendrive o agli hard disk portatili. Sfrutta, infatti, un’interfaccia USB 3.2 indispensabile anche su PC per ottenere le massime prestazioni che il dispositivo è in grado di offrire. Tuttavia, rimane perfettamente retrocompatibile con gli standard precedenti, naturalmente con un piccolo sacrificio dal punto di vista delle performance. Nel complesso, un accessorio ideale per l’utilizzo professionale con le medesime capacità di un disco portatile, ma con la praticità di una pendrive da attaccare al portachiavi.

Grazie ad uno sconto del 33%, la SanDisk Extreme Pro 512GB è disponibile su Amazon a soli 128,99 euro per un risparmio di ben 63 euro sul prezzo di listino.