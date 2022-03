Samsung progetta uno smartphone con display ribaltabile lateralmente

Samsung non è estranea ai design stravaganti. Con i suoi recenti telefoni pieghevoli, in particolare, che vanno controcorrente rispetto agli smartphone tradizionali. Tuttavia, sembra che un brevetto appena scoperto abbia rivelato molto probabilmente il design del telefono Samsung più strano che abbiamo visto da un po’ di tempo.

Samsung novità

Let’s Go Digital ha scoperto un brevetto 2o21 depositato presso il World Intellectual Property Office (WIPO), che mostra uno smartphone con un display ribaltabile lateralmente.

Il display pieghevole si trova nella metà superiore del telefono, si curva sul retro e si trova accanto alle fotocamere posteriori quando non è in uso. Apri il display da sinistra e hai uno schermo esteso per la parte anteriore, anche se questa estensione si applica di nuovo solo alla metà superiore. Questo dà una sorta di forma approssimativa del numero sette o una forma a L capovolta.

Secondo Let’s Go Digital , il design presenta una cerniera sul lato inferiore sinistro, oltre a tre magneti per mantenere il display bloccato sulla cover posteriore una volta piegato. Il brevetto rileva anche che lo schermo ha un vetro ultrasottile per la protezione.

Innovazione o inutilità?

Ci sono un paio di casi d’uso discutibili per un design come questo, principalmente incentrato sul multitasking.

In teoria potresti avere il mirino della fotocamera nella metà superiore del display aperto e i controlli della fotocamera o un’app completamente diversa nella metà inferiore.

La metà superiore dello schermo potrebbe essere potenzialmente utilizzata anche per YouTube o altre forme di riproduzione video, mentre altre app sono in esecuzione nella metà inferiore dello schermo (proprio come LG Wing). Questo design potrebbe essere utile anche per i selfie con le fotocamere posteriori, utilizzando il display piegato sul retro come mirino.

Tuttavia, abbiamo ancora diverse domande su questo design. Gli schermi pieghevoli offrono una maggiore durata al giorno d’oggi, ma non sono ancora resistenti come i tradizionali display rivestiti in Gorilla Glass. E il fatto che si tratti di uno schermo pieghevole significa che il display potrebbe danneggiarsi più facilmente.

Abbiamo anche visto che gli ultimi pieghevoli Samsung vantano resistenza all’acqua ma nessuna resistenza alla polvere. Quindi immaginiamo che anche la protezione dell’ingresso sarà un problema qui.

Ad ogni modo, questo è solo un brevetto per ora e non vi è alcuna garanzia che questo vedrà un rilascio commerciale.