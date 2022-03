Mini PC Intel 8/256GB aggiornabile a Windows 11 in offerta

Non hai bisogno di un case gigante per avere un computer dalle buone prestazioni. Grazie all’Aerofara Aero 2 Pro puoi avere un vero e proprio computer, perfetto per le attività quotidiane ed il lavoro d’ufficio con un ingombro estremamente ridotto e ad un prezzo eccezionale: solo 239 euro su Amazon.

Mini PC Aerofara Aero 2 Pro: caratteristiche tecniche

Si tratta naturalmente di un Mini PC dal profilo decisamente sottile e compatto in uno chassis completamente in metallo. All’interno ospita un processore Intel Celeron N5105 quad-core con una frequenza massima di 2,9GHz supportato da 8GB di memoria LPDDR4 e un SSD da 256GB. Quest’ultimo è un’unità M.2 2242 che può quindi essere agevolmente aggiornata con una soluzione più capiente. Nel complesso si tratta, naturalmente, di un computer senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale. Tuttavia, è un’ottima soluzione per le attività d’ufficio come la gestione dei documenti con il pacchetto Office. Una perfetta alternativa anche ai tradizionali TV Box unendo l’utilità di un computer con l’intrattenimento in streaming di piattaforme come Netflix, Prime Video o Disney+.

Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca assolutamente nulla. Le porte Usb sono tre e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video che consentono di collegare contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz: una HDMI e l’altra VGA. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce la massima velocità e stabilità della rete fissa attraverso la connessione via cavo. Chiudono le immancabili connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual-band che il Bluetooth perfetto per collegare le periferiche di input, ad esempio, lasciando libere le porte USB.

Grazie ad un coupon di ben 40 euro attivabile dalla pagina prodotto, l’Aerofara Aero 2 Pro è disponibile a soli 239 euro su Amazon con spedizione Prime.