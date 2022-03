McAfee Total Protection in sconto per il primo anno

McAfee è tra i software di protezione per computer e dispositivi mobile più acquistati e apprezzati online. Recentemente, l’azienda sviluppatrice ha deciso di offrire degli sconti molto interessanti su tutti i propri piani, con maggiore attenzione su quello “Total Protection”, ovvero il più avanzato del catalogo. Ma vediamo nello specifico cosa è in grado di offrire il suddetto software e per quale motivo chiunque dovrebbe possederne una copia.

Un anno di protezione ad un prezzo incredibile con McAfee Total Protection

Partiamo subito col dire che, ad oggi, ogni utente risulta essere in potenziale pericolo semplicemente navigando online e utilizzando i propri dispositivi informatici. I malware, i virus e gli attacchi hacker sono ormai all’ordine del giorno e possono, in qualsiasi momento, impadronirsi dei dati più sensibili e privati. Risulta quindi necessario disporre di software capaci di prevenire i suddetti attacchi e rendere l’intera esperienza di utilizzo più sicura e affidabile.

Tra questi software, non manca ovviamente McAfee Total Protection, ora in sconto al prezzo di 44,95 euro per il primo anno di utilizzo. Approfittando di tale promozione, ci si porterà a casa un programma completo sotto ogni punto di vista e utilizzabile su 5 dispositivi in contemporanea (PC Windows, Mac e smartphone e tablet Android e iOS).

Tra le sue funzioni migliori, riportiamo: un antivirus con anni di sviluppo e miglioramenti, una VPN per navigare privatamente, tool per l’ottimizzazione delle prestazioni, protezione per la rete domestica, compatibilità con più sistemi operativi con un solo abbonamento, gestore completo di password, navigazione Web sicura, McAfee Shredder (software per la rimozione dei file), archiviazione privata tramite crittografia e un team di esperti del settore sempre disponibili per supporto tecnico.

Gli sconti verranno applicati anche sugli altri piani della stessa azienda: Individuale, per la protezione su un solo dispositivo a scelta, oppure Family, dedicato invece ad un gruppo familiare e utilizzabile fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Al termine del primo anno di utilizzo, il piano si rinnoverà automaticamente al prezzo di listino non scontato per un altro anno. Lo sconto verrà applicato direttamente in cassa (non bisognerà necessariamente creare un account) e non sarà quindi necessario includere alcun codice promo.