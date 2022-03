Criptovalute: registrati i maggiori afflussi da dicembre 2021

La scorsa settimana i prodotti di investimento in asset digitali, i famosi fondi di criptovalute, hanno registrato afflussi per un totale di 127 milioni di dollari; un aumento considerevole rispetto alla settimana precedente.

Ciò suggerisce che gli investitori continuano a sostenere gli asset digitali nonostante i recenti eventi geopolitici abbiano provocato una svendita di questi, almeno di quelli di rischio.

In modo simile alla settimana precedente, il sentimento positivo si è concentrato in Nord America con afflussi per un totale di 151 milioni di dollari USA contro i deflussi in Europa per un totale di 24 milioni di dollari.

I guadagni delle criptovalute

Bitcoin ha registrato afflussi per un totale di 95 milioni di dollari la scorsa settimana; il più grande afflusso settimanale singolo dall’inizio di dicembre 2021, e ora ha visto 7 settimane consecutive di flussi positivi.

Ethereum ha registrato entrate per un totale di 25 milioni di dollari la scorsa settimana, il più grande in 13 settimane. Traguardo raggiunto pur seguendo una serie di sentimenti da misti a negativi dall’inizio di dicembre.

I prodotti di investimento multi-asset (più monete) hanno continuato a registrare incassi per un totale di 8,6 milioni di dollari la scorsa settimana. Il multi-asset, su base relativa, ha registrato il maggior numero di afflussi dall’inizio dell’anno; un totale di 104 milioni di dollari, pari al 3,6% degli asset under management (AuM).

Le fortune di Altcoin sono state contrastanti la scorsa settimana. Deflussi da Solana (US $ 1,7 milioni), Polkadot (US $ 0,9 milioni) e Binance (US $ 0,4 milioni).

Mentre Litecoin, Cardano e XRP hanno registrato entrate positive per un totale di 0,4 milioni di dollari, 0,9 milioni di dollari e 0,4 milioni di dollari rispettivamente.

Le azioni Blockchain non sono da meno: un totale di 7,7 milioni di dollari incassati solo la scorsa settimana.

Un vero e proprio boom (previsto dagli esperti) che porta le criptovalute sempre più vicine, sempre più conosciute ed utilizzate; sempre più “in corso legale“.