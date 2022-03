Android 12L: in arrivo anche sui device Samsung, Lenovo e Microsoft

Il team di developer Google ha annunciato che il nuovo Android 12L, ovvero la versione del Robottino Verde dedicata ai tablet, sarà presto disponibile anche per i device Samsung, Lenovo e Microsoft. L’azienda statunitense aveva inizialmente lanciato Android 12L nell’ottobre del 2021, ovvero quando venne presentata la prima beta pubblica in partnership con Lenovo. Tale release di testing di Android 12L è stata infatti sviluppata in collaborazione con la società cinese sul Lenovo Tab P12 Pro, tuttavia non era chiaro se e quando tale edizione del sistema sarebbe stata resa accessibile anche ad altri OEM. Google dunque ha in programma di ritornare in grande stile nel settore dei tablet, mercato che aveva quasi completamente messo da parte da diversi anni.

Il nuovo annuncio è stato dato da Andrei Popescu, VP of Software Engineering del team Android, tramite un articolo pubblicato sul blog ufficiale di Google. Il programmatore afferma che i tablet e più in generale i device foldable sono i tra i suoi dispositivi preferiti per il consumo di contenuti e per la produttività in generale. Inoltre prosegue confermando l’arrivo di nuove funzionalità in Android 12L:

“Per quanto riguarda il mercato dei tablet abbiamo introdotto Kids Space e Entertainment Space per consentire a tutta la famiglia di guardare i contenuti facilmente, andando ad evidenziare contestualmente tutte quelle applicazioni per la messaggistica, i social, l’intrattenimento e la produttività. Invece per il settore foldable abbiamo lavorato con Samsung per portare le migliori feature di Android nei Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G. Oggi vi presentiamo più nel dettaglio Android 12L, un aggiornamento per il sistema operativo che include delle funzionalità per rendere tablet e dispositivi pieghevoli più semplici e facili da usare.”

Android 12L implementa quindi alcune novità che migliorano l’esperienza utente generale con tablet e device foldable. Ad esempio sono stati introdotti dei nuovi layout della UI (User Interface), che traggono vantaggio da uno schermo notevolmente più grande rispetto ai normali smartphone, per tutta una serie di pannelli come: l’home screen, il lock screen, la tendina delle notifiche e le impostazioni. Inoltre è presente anche una taskbar rinnovata che assomiglia a quella presente su ChromeOS.