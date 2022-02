Miglior Monitor LG 4K con HDR 10 ad un prezzo BOMBA su Amazon

Blender 3D è uno dei principali software per la modellazione e l’elaborazione grafica 3D, noto per essere considerato la principale alternativa gratuita (ed open source) a colossi come Maya o 3D Studio Max. Questa guida pratica e completa offre una panoramica completa di tutte le principali funzionalità di Blender, mostrando come sfruttarle per modellare al meglio figure ed animazioni 3D.