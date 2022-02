Messenger si aggiorna: ecco le nuove funzionalità che saranno introdotte con l’arrivo di Meta

Al Connect 2021, il CEO Mark Zuckerberg ha presentato Meta, l’app che ha sostituito Facebook promettendo un nuovo grado di immersione e coinvolgimento. L’obiettivo di Meta sarà quello di dare vita al metaverso e aiutare le persone a connettersi, creare comunità e far crescere le attività.

Il metaverso consentirà di condividere esperienze con altre persone che non potresti avere nel mondo fisico. È la prossima evoluzione di una lunga serie di tecnologie sociali e sta inaugurando un nuovo capitolo per il mondo intero. Mark ha condiviso di più su questa visione nella lettera di un fondatore.

La conferenza annuale Connect riunisce sviluppatori di realtà aumentata e virtuale, creatori di contenuti, esperti di marketing e altri per celebrare lo slancio e la crescita del settore. L’evento virtuale di quest’anno ha cercato di spiegare come potrebbero essere le esperienze nel metaverso nel prossimo decennio: dalla connessione social, all’intrattenimento, ai giochi, al fitness, al lavoro, all’istruzione e al commercio. Hanno anche annunciato nuovi strumenti per aiutare le persone ad entrare nel metaverso, tra cui Presence Platform, che consentirà nuove esperienze di realtà mista su Quest 2 e un investimento di 150 milioni di dollari per formare la prossima generazione di creators.

Nel pacchetto sono compresi anche una serie da aggiornamenti che riguardano l’app Messenger di Meta, scopriamo di che si tratta.

Lancio di Split Payments

Split Payments è ora disponibile negli Stati Uniti su telefoni iOS e Android. Per utilizzare i pagamenti divisi, tocca l’icona + in una chat di gruppo e seleziona la scheda pagamenti, quindi tocca il pulsante Inizia. Da lì puoi dividere il conto in modo uniforme o personalizzare l’importo che ogni persona deve. Quindi, inserisci un messaggio personalizzato, conferma i tuoi dettagli di pagamento e invia la richiesta. Gli amici che non conoscono i pagamenti in Messenger possono aggiungere facilmente i dettagli di pagamento per inviare e ricevere denaro.

Usa le nuove funzionalità audio

Grazie alle nuove funzioni per la registrazione dei messaggi vocali ora si potrà mettere in pausa, visualizzare in anteprima, eliminare o continuare a registrare un messaggio vocale prima dell’invio.

Arriva la modalità “Vanish”

Con la modalità Vanish, i tuoi messaggi scompaiono dopo essere stati visti. E se non riesci a trovare le parole giuste, puoi anche inviare meme, GIF, adesivi o reazioni che scompaiono. Per attivare la modalità scomparsa, apri una chat esistente sul tuo dispositivo e scorri verso l’alto.

Fonte: fb