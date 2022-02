La massima sicurezza delle impronte digitali con l’hard disk di Verbatim

Capienza e sicurezza non vanno sempre a braccetto, ma con il Verbatim Executive Fingerprint Secure 2TB puoi avere entrambe e ai massimi livelli. Si tratta di un disco esterno dalle buone prestazioni che integra un lettore di impronte digitali e la crittografia hardware disponibile a soli 108 euro su Amazon.

Hard disk esterno Verbatim Executive Fingerprint Secure 2TB: caratteristiche tecniche

La peculiarità del disco risiede proprio nel lettore di impronte che fornisce un ulteriore sistema di sicurezza per l’accesso ai dati. Questo è in grado di memorizzare fino a 8 impronte diverse, offrendo l’accesso all’amministratore e alle persone fidate. Una soluzione piuttosto flessibile sia per l’utilizzo privato che professionale. Una volta registrate le impronte, basterà chiaramente poggiare il dito sul lettore e il LED di stato si accenderà per indicare lo sblocco della memoria. Non manca la possibilità di aggiungere anche una password tramite la crittografia hardware AES256 che garantisce l’accesso al solo amministratore per la gestione degli utenti. Il tutto può essere configurato tramite l’ottimo software di Verbatim disponibile sia per sistemi Mac OS che Windows.

In ogni caso si tratta di una periferica plug and play che può essere utilizzata praticamente con qualsiasi sistema, incluse smart TV e console. Per la connessione sfrutta la specifica USB 3.2 Gen 1 con interfaccia Type-C. Tuttavia, all’interno della confezione è incluso un adattatore Type-C to Type-A che consente di collegare il disco a qualsiasi dispositivo, rendendolo compatibile anche con gli standard precedenti. Da non trascurare anche il design, che presenta uno chassis completamente in alluminio che fornisce robustezza, ma non rinuncia ad un peso ridotto così da semplificarne il trasporto. Completano la dotazione le soluzioni di backup che consentono di effettuare rapidamente i salvataggi o automatizzarli attraverso la calendarizzazione. Questa permette di configurare il disco in modo che effettui automaticamente il backup una volta collegato al PC.

