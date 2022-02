Instagram: ecco le 5 features che verranno aggiunte nel 2022

Instagram porterà nuove funzionalità per gli utenti quest’anno che renderanno l’esperienza migliore e la piattaforma più facile da usare e sicura. Quest’anno verrà introdotta la cronologia dei feed o la possibilità di riorganizzare i post nel feed, insieme a molte altre nuove features.

Feed ordine cronologico

Il capo di Instagram Adam Mosseri ha affermato che la piattaforma aggiornerà il feed cronologico per gli utenti. All’inizio di quest’anno, Mosseri ha annunciato che per implementare il feed cronologico, Instagram offrirà la possibilità di consentire agli utenti di scegliere ciò che mostra nei loro feed. Mosseri il mese scorso ha affermato che gli utenti avranno tre opzioni di ordinamento tra cui scegliere: Home, Preferiti e Seguente. Home è la configurazione attuale in cui gli utenti vedono i post più rilevanti in base ai loro gusti e al loro comportamento. L’impostazione Preferiti ti mostrerà solo i post degli account che hai aggiunto come account Speciali o contrassegnati come “Preferiti” Infine, c’è un feed Seguente che è quello che ordinerà i post in ordine cronologico.

Riorganizzare i post nel feed

Secondo quanto riferito, l’app sta anche lavorando a una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di modificare la griglia del proprio profilo. Ciò significa che gli utenti potranno riorganizzare i propri post su Instagram, dato che attualmente vengono ordinati in base alla data in cui sono stati pubblicati.

Avatar 3D per storie

Grazie a Meta che sta spingendo verso il mondo del metaverso, l’app ha iniziato a introdurre avatar 3D per creare storie di Instagram e messaggi diretti. I nuovi avatar sono visti come il primo passo dell’azienda verso la creazione dell’aspetto delle persone per il famoso metaverso. I nuovi avatar sono stati lanciati solo per gli utenti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Questi appariranno come l’aspetto delle persone in adesivi, post di feed, immagini del profilo di Facebook e altro su piattaforme e servizi di Meta. I nuovi avatar 3D su Instagram includeranno nuove forme del viso e dispositivi di assistenza come impianti, apparecchi acustici, sedie a rotelle.

Abbonamenti a pagamento per i follower

Gli utenti di Instagram potranno presto iscriversi per contenuti esclusivi dai loro influencer preferiti. La funzionalità, che sarà lanciata per la prima volta negli Stati Uniti, è stata lanciata in una fase di test. La società ha annunciato la nuova funzionalità in un post sul blog il mese scorso, affermando che è in fase di test con un piccolo numero di creatori e che più influencer verranno aggiunti alla piattaforma nelle prossime settimane.

Incorporamento del profilo

La nuova funzione Incorporamento del profilo di Instagram è stata annunciata dal capo di Instagram Adam Mosseri in un post su Twitter. Ha affermato che ora, oltre alla possibilità di incorporare post e video singoli, gli utenti potranno anche incorporare versioni in miniatura dei loro profili. La feature consentirà alle persone di dare un’occhiata al tuo profilo tramite una piccola miniatura ed è disponibile solo negli Stati Uniti per ora. Si dice che aiuterà creatori, marchi e altre aziende a mettere in evidenza le loro pagine Instagram su siti web di terze parti.

Fonte: news18