Il multitasking di Chrome funziona meglio se hai uno schermo grande

Google Chrome è attualmente il browser più utilizzato nel panorama internazionale, forte dell’indirizzamento che la casa di Mountain View riesce a dare all’evoluzione degli standard web. L’obiettivo principale del team di sviluppo è garantire un’esperienza d’uso ottimale indipendentemente dal device e dal sistema operativo usati, fissi o mobili.

Gli utenti di smartphone e tablet richiedono costantemente un miglioramento in termini di efficienza e versatilità del browser Chrome, cercando di raggiungere una tipologia d’uso la più possibile vicina a quella desktop.

Per cercare di dare un riscontro a tale esigenza, gli sviluppatori di Chrome hanno cercato di aggiungere funzionalità capaci di migliorare in special modo il multitasking, tenendo in particolare considerazione i dispositivi dotati di display più ampi, come smartphone pieghevoli e tablet.

L’aggiornamento Android 12L prevede la possibilità di aprire e gestire più finestre di Chrome in contemporanea grazie al multitasking, tenuto conto dei limiti di memoria e delle capacità di calcolo del dispositivo in uso. I feedback sono stati positivi, in quanto gli utenti hanno potuto tenere aperte sino a cinque istanze del browser disposte fianco a fianco, migliorando così l’usabilità e la produttività personale.

Le analisi del team di Google hanno confermato l’apprezzamento degli utenti, rilevando che l’opzione di istanza multipla dell’app Chrome è stata utilizzata maggiormente su tablet e dispositivi pieghevoli in una percentuale pari a un incoraggiante 42%. Dunque i possessori di apparecchi di grandi dimensioni hanno particolarmente apprezzato la novità introdotta dal gruppo di sviluppo di Google Chrome, potendo gestire in modo più flessibile la divisione dello schermo e il passaggio pressoché immediato da una scheda a un’altra.