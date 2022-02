HP PC 14s: il portatile con Ryzen 6 core a un prezzo che non ti aspetti

Non serve spendere cifre astronomiche per avere un buon computer portatile, e lo dimostra l’offerta sull’ottimo HP PC 14s. Un computer equipaggiato con processore Ryzen incredibile per la vita quotidiana, perfetto per qualsiasi attività, disponibile a soli 500 euro su Amazon. Inoltre, può essere pagato con la Carta del Docente che può coprire l’intero importo (se non sai come utilizzare la carta del docente clicca qui).

Computer portatile HP PC 14s: caratteristiche tecniche

Il computer propone uno chassis in alluminio che offre una buona robustezza, pur mantenendo un peso contenuto di soli 1,46 chili. Il display è un Micro Edge dai bordi ultrasottili con risoluzione Full HD, che non rinuncia però a webcam e microfono integrati. Buona la tastiera dal profilo ribassato e layout completo rigorosamente in italiano, così come l’ampio touchpad che garantisce una gestione precisa del puntatore. Non manca un pratico lettore di impronte digitali che fornisce un ulteriore sistema di sicurezza per l’accesso al sistema. Ad alimentare il tutto ci pensa un processore AMD Ryzen 5 4500U, CPU a basso consumo da ben 6 core con una frequenza massima di 4GHz. Questa è affiancata da 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB, il tutto agevolmente espandibile.

Si tratta di una configurazione dalle prestazioni eccellenti per la produttività e non solo. La scheda video integrata AMD Radeon Vega 6 consente di giocare anche ai titoli più recenti, naturalmente con i dovuti compromessi. Questo significa che il computer si presta egregiamente anche per l’intrattenimento, non solo dal punto di vista multimediale. La connettività, inoltre, è decisamente completa. Prevede due porte USB 3.0 a cui si aggiunge una terza porta USB Type-C pratica per il collegamento dei dispositivi mobili. Non manca un pratico lettore di schede TF ed un’uscita HDMI per il collegamento di un secondo monitor. Quest’ultima permette di avere un’area più ampia, ideale per i professionisti che necessitano di gestire flussi di lavoro importanti. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth.

Grazie ad uno sconto del 17%, l’HP PC 14s è disponibile su Amazon soli 499,90 euro per un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino.