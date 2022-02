Google aggiunge Pixel 6 e Pixel 6 Pro al suo programma beta di Android

Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono ottimi telefoni, anche se hanno la loro buona dose di problemi. Nonostante i primi mesi turbolenti che hanno dovuto affrontare nel mercato (e nuovi problemi che emergono continuamente secondo gli utenti) gli acquirenti sembrano generalmente abbastanza soddisfatti del loro acquisto.

Naturalmente, è un Pixel, che di solito lo rende idoneo per tutte le varie anteprime per sviluppatori e beta test di Google per le prossime versioni di Android. Finora, Pixel 6 e 6 Pro sono stati esclusi dal queste funzionalità, ma da oggi qualcosa cambierà.

A partire da oggi, puoi iscrivere il tuo dispositivo Pixel 6 al programma andando al sito beta di Android di Google. Anche la sezione delle domande frequenti è stata aggiornata per aggiungere questi telefoni più recenti come modelli supportati, mentre mancano nelle versioni memorizzate nella cache dello stesso elenco salvate in precedenza oggi.

Se hai un Pixel 6 o 6 Pro, verrà visualizzato insieme a tutti gli altri dispositivi idonei su cui hai effettuato l’accesso e l’adesione richiede solo un paio di clic. Una volta registrato, il tuo dispositivo sarà pronto per ricevere il prossimo aggiornamento disponibile. Dovresti iscrivere il tuo dispositivo solo se ti senti a tuo agio nello sperimentare nuove build: chi è preoccupato per la stabilità dovrebbe attendere eventuali aggiornamenti ufficiali.

Quando verranno rilasciate le nuove versioni

È passato quasi un mese da quando l’ultima versione beta di Android 12L è stata rilasciata per tutti i dispositivi Pixel, esclusi Pixel 6 e 6 Pro. All’epoca, Google ha specificato che il supporto per questi telefoni sarebbe arrivato “presto”, ma senza rilasciare altre informazioni. La cronostoria di Android 12L rivela che in realtà una beta è pianificata per inizio febbraio, ma il mese è già passato da un pezzo, quindi sembra abbastanza probabile che la Beta 3 venga rilasciata più avanti.

La serie Pixel 6 ha visto tutti i tipi di aggiornamenti in ritardo o ritardati dal lancio. Oltre a questo lento avvio del programma beta, tutte le sue patch mensili hanno dovuto affrontare un’implementazione tardiva, con la patch di febbraio di questa settimana la prima ad arrivare in tempo.

