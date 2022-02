Fritz!Powerline 1240E: copertura internet per tutta la casa con un tocco

Non devi complicarti la vita con cavi e configurazioni per portare la rete in qualsiasi stanza della casa. Grazie al kit AVM Fritz!Powerline 1240E ti basta un attimo per trasferire la rete internet sull’impianto elettrico, e coprire in una manciata di secondi l’intera abitazione o locale commerciale con la linea internet. Oggi lo puoi acquistare al minimo storico per soli 90 euro su Amazon.

Kit AVM Fritz!Powerline 1240E: caratteristiche tecniche

Il kit comprende 2 dispositivi piuttosto versatili, grazie alle diverse modalità di funzionamento. La prima è naturalmente quella powerline che consente di trasferire la rete dati su quella elettrica. L’installazione è estremamente semplice grazie alla spina integrata. Andrà collegato, infatti, uno dei dispositivi nella presa di corrente collocandolo nei pressi del modem così da collegare i due attraverso un cavo LAN. A questo punto, non rimane che collocare il secondo direttamente nella stanza che si desidera coprire con la rete. Potrai collegare qualsiasi dispositivo, da un PC ad un router, per la massima flessibilità. Questo tipo di sistemi non incontra alcun tipo di ostacolo, quindi, non avrai dispersioni dovute alla distanza dal modem o alle pareti.

La seconda modalità di funzionamento è quella di ripetitore Wi-Fi. Non manca, infatti, la possibilità di collegare i dispositivi tramite rete wireless ed estendere la copertura direttamente senza fili. Grazie al tasto WPS posto frontalmente su ogni dispositivo, ti basterà un tocco per collegare i dispositivi al modem principale. Inoltre, questi sono perfettamente compatibili con i sistemi mesh di casa AVM così da essere utilizzato come veri e propri nodi di una rete più grande. Un sistema decisamente flessibile e versatile, perfetto per l’uso domestico, ma che ben si presta anche all’utilizzo professionale.

Grazie ad uno sconto del 35%, il kit Fritz!Powerline 1240E è disponibile su Amazon a soli 90,99 euro per un risparmio di circa 50 euro, prezzo più basso mai registrato finora.