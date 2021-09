Visual Studio Code: editing su Web browser con Python

La Casa di Redmond ha recentemente aggiornato il supporto al linguaggio Python nel suo code editor Visual Studio Code, con questo intervento è stata introdotta la possibilità di effettuare l’editing direttamente da un browser per la navigazione Web. A ciò si aggiunga la scelta di pensionare il server Python Open Source fino ad ora utilizzato in favore di Pylance che è un’alternativa commerciale

Pylance è il nuovo language server di VSC

Si tratta di una novità particolarmente interessante per chiunque utilizzi una delle 41 milioni di installazioni dell’estensione Python, sostanzialmente la stragrande maggioranza dei programmatori considerando che le quote di mercato delle estensioni di terze parti si fermerebbero attualmente a circa 3 milioni di unità.

L’introduzione di Pylance come language server risale al 2020, funzionalità come per esempio il completamento del codice, l’evidenziazione della sintassi e la rilevazione degli errori dipendono direttamente da esso, ma a differenza di quanto avveniva con il server precedente viene messo a disposizione anche un supporto più avanzato per il type checking e l’importazione intelligente dei suggerimenti.

Addio al supporto per Python 2.7

Con l’ultimo aggiornamento dell’editor di Satya Nadella e soci viene archiviato anche il supporto per la versione 2.7 di Python, in questo caso parliamo di una conseguenza diretta dell’abbandono del progetto Jedi, uno static analysis tool utilizzato per i plugin destinati alle IDE del linguaggio.

Stando così le cose l’unica soluzione disponibile è rappresentata da un passaggio definitivo alla milestone numero 3 di Python. Diversamente si potrebbe optare per un mantenimento della release 2.7 sperando che Pylance svolga il suo dovere nel modo migliore possibile anche in questo caso (cosa per molti versi improbabile).

Editing su Web browser

Gli sviluppatori di VSC hanno sottolineato che nonostante la disponibilità dell’editing su Web browser (via github.dev) l’esperienza d’uso potrebbe essere notevolmente diversa rispetto a quella garantita dall’alternativa basata su Desktop. Sono comunque disponibili le funzionalità relative all’highlighting semantico, alla navigazione del codice e alla rilevazione degli errori di sintassi.

Per il momento tale strumento sembrerebbe funzionare egregiamente ma alcuni utenti avrebbero segnalato dei rallentamenti nell’esecuzione dei test.

Fonte: Microsoft Dev Blog