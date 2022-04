Router Tenda RX3 AX1800 con 4 antenne, Wifi 6 e OFDMA ad un prezzo BOMBA su Amazon

In offerta il Router Tenda Wi-Fi 6 AX1800 Smart RX3 ad un prezzo incredibile: solo 54,38€ invece di 79,99€. Il router, dotato di un modulo Wireless Gigabit Dual Band con MU-MIMO + OFDMA, può coprire un’area fino a 110 mq e può connettersi ad oltre 20 dispositivi diversi, grazie anche alle 4 antenne direzionabili e la potenza del suo processore.

Basta collegare il router al modem, scaricare Tenda WiFi o BrowseENDawifi.com, rinominare la rete e scegliere una password. Il potente processore quad-core da 1,5 GHz offre prestazioni TOP e una bassa latenza di rete, anche con carichi di trasferimento elevati. I siti web e i collegamenti di lettura online su laptop e telefoni cellulari rispondono più rapidamente ad ogni clic grazie alla tecnologia implementata dal Wi-Fi 6 e OFDMA.

Rispetto ai router wireless 802.11ac, OFDMA aumenta il throughput medio di quattro volte in situazioni ad alta intensità. Goditi streaming, giochi e download più fluidi e stabili con velocità Wi-Fi fino a 1,8 GHz (1201 Mbps per la banda da 5 GHz, 574 Mbps per la banda 2, 4 GHz).

Inoltre, grazie alle 4 antenne e la connessione tramite canale a 5 GHz, il segnale può essere focalizzato sul dispositivo, consentendo all’RX3 di creare una rete domestica stabile e affidabile ad alte prestazioni connessione.

Infine, per quanto riguarda le features di sicurezza, l’RX3 include una connessione Wi-Fi che fa affidamento alla crittografia WPA3. Ciò può prevenire attacchi coercitivi e intrusioni tramite brute force e proteggere la privacy degli utenti su reti Wi-Fi aperte. In più, grazie all’app, puoi controllare da remoto lo stato del Wi-Fi utilizzando l’app Tenda, che consente al router di eseguire il monitoraggio in tempo reale. Puoi acquistare questo prodotto approfittando della spedizione Prime cliccando su questo link.