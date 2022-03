Twitter lancia il nuovo servizio Tor

Twitter sta creando un servizio Tor onion, che ottimizzerà il sito per la protezione della privacy e per evitare la censura.

Alec Muffett, un programmatore di software, ha condiviso la notizia su Twitter, definendolo probabilmente il tweet più significativo e atteso che abbia mai composto. Tor è stato anche aggiunto all’elenco dei browser supportati di Twitter.

Percorso di accesso al servizio Tor di Twitter

Quando si utilizza Tor Browser o uno strumento simile, è possibile accedere al servizio onion di Twitter all’indirizzo https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion.

Sebbene tu possa già utilizzare Tor per visualizzare il normale sito Web di Twitter, la versione appena svelata aggiunge ulteriori livelli di sicurezza all’esperienza di navigazione già anonima ed è adattata alla rete.

È una promessa della piattaforma trattare le persone che usano Tor in modo equo. La creazione di un indirizzo onion è una mossa pratica che dimostra che la piattaforma soddisfa espressamente le richieste degli utenti Tor.

ha detto Muffett in un messaggio diretto su Twitter a The Verge.

Servizi nascosti o servizi “dark web” sono termini usati per descrivere i servizi onion, ma quest’ultimo termine di solito si riferisce a siti chiaramente illeciti come il mercato della droga di Silk Road.

Il motore di ricerca DuckDuckGo, così come i notiziari tra cui The New York Times, BBC e ProPublica, hanno tutti versioni specifiche per Tor. Tor è utilizzato anche da strumenti come SecureDrop per accettare file e contenuti protetti.

Dal 2014, Muffett, che lavora con le aziende per distribuire siti onion, ha preso in considerazione l’idea di un Twitter compatibile con Tor. Fu allora che Facebook istituì il proprio servizio nascosto, apparentemente per affrontare i principali problemi operativi degli utenti Tor che venivano spesso erroneamente identificati come botnet.

Nel 2016, Facebook ha affermato che un milione di persone al mese utilizzava Tor per accedere al normale sito o servizio onion.

Come funziona Tor per Twitter?

Tor crittografa i dati web e li instrada attraverso una serie di server per nascondere potenzialmente le informazioni di identificazione sugli utenti.

È una tecnica popolare per accedere a siti Web censurati. Ad oggi è diventata ancora più essenziale dall’attacco russo all’Ucraina a febbraio.

Alcuni provider di banda larga hanno iniziato a filtrare Tor nel dicembre 2021, ma il Tor Project ha fatto sapere che l’entità della censura è oscillata e gli utenti russi possono ancora connettersi tramite un bridge Tor.

Tuttavia, il servizio onion di Twitter è in fase di sviluppo da molto più tempo e offre vantaggi oltre al semplice accesso a una rete vietata. Richiede alle persone di utilizzare la rete di Tor perché non funziona con i normali browser e li protegge da alcuni dei pericoli per la sicurezza che comportano gli indirizzi web standard.

Avere un percorso di accesso separato rende anche più facile per piattaforme come Facebook e Twitter monitorare l’attività criminale che utilizza Tor senza limitare o diminuire il servizio per gli utenti legittimi. Ad esempio, scraping automatizzato o attacchi al sito.

Anche se la maggior parte degli utenti non utilizza Tor per accedere a Twitter, è un passo avanti per coloro che lo fanno; un passo verso una più ampia accettazione del sistema.