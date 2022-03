Ntfs2btrfs: il tool per convertire NTFS in Btrfs

I vari sistemi operativi in commercio hanno anche un relativo file system di riferimento. Per Windows è NTFS mentre le distribuzioni Linux adottano non di rado due alternative open source, ovvero ext4 oppure Btrfs. Gli utenti del sistema del Pinguino devono dunque affidarsi a software di terze parti per poter operare con unità di archiviazione formattate in NTFS. Tali soluzioni però non offrono le medesime performance in lettura/scrittura ottenibili su Windows. Dunque se si utilizza Linux è sempre meglio optare per tecnologie software native della piattaforma.

Quando non è possibile formattare un disco nel file system che preferiamo, magari perché pieno di dati senza backup oppure perché ospita un applicativo o dei servizi importanti, per migliorare le performance è possibile affidarsi ad un tool dedicato alla conversione di un file system in un altro. Una delle utility più gettonate dalla community Linux per questo genere di migrazioni è Ntfs2btrfs, un programma open source pensato appositamente per semplificare la vita agli amministratori di sistema.

Questo applicativo, distribuito sotto licenza GNU GPL 2.0, sostanzialmente si occupa di sostituire NTFS con Btrfs senza formattare il disco, preservando dunque i dati contenuti nell’SSD. Inoltre, nel caso in cui dovessero emergere delle problematiche, l’applicativo genera in automatico anche un’immagine di backup con la quale poter ripristinare lo status del disco precedente alla migrazione. Ntfs2btrfs è presente nei vari repository delle principali distribuzioni Linux, dunque reperirlo non è un problema. Ad esempio su Ubuntu basta affidarsi al comodo gestore di pacchetti APT:

sudo apt install ntfs2btrfs

Usare Ntfs2btrfs è semplice, basta digitare nel terminale tale comando per avviare la conversione:

ntfs2btrfs /dev/sdaX

Ovviamente prima di eseguire Ntfs2btrfs si deve sostituire la voce sdaX con il disco o la partizione che ci interessa, che potrebbe essere per esempio sda1 o sdb1. Tale informazione è reperibile tramite il comando: