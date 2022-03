Minis Forum JB95: il migliore per qualità/prezzo al minimo storico

Quello che ti suggerisco oggi è un Mini PC piuttosto atipico per la fascia di prezzo in cui si propone, il che lo ha reso uno dei prodotti più apprezzati del mercato. Sto parlando del Minis Forum JB95, un computer dalle ottime performance e da un’espandibilità incredibile, oggi a soli 246 euro su Amazon facendo segnare un nuovo minimo storico.

Mini PC Minis FOrum JB95: caratteristiche tecniche

Il computer presenta uno chassis completamente in metallo in una colorazione nera che si abbina perfettamente a qualsiasi contesto. Come anticipato, a caratterizzare il computer è la possibilità di aggiornare qualsiasi componente hardware. La memoria RAM ammonta a 8GB, ma grazie ai due slot su una configurazione dual channel, può essere estesa fino a 16GB. Per l’archiviazione sfrutta un SSD da 256GB, ma è possibile sostituire il disco preinstallato o aggiungerne un secondo da 2,5 pollici sia SSD che HDD. Il tutto è gestito da un processore Intel Celeron N5095 quad-core con una frequenza massima di 2,9GHz.

Anche se non figura nella lista ufficiale di Microsoft, la configurazione rispetta tutti i requisiti per effettuare gratuitamente l’aggiornamento a Windows 11. Nel complesso si tratta di una configurazione perfetta per le attività quotidiane come la navigazione e la gestione dei documenti con il pacchetto Office. Anche dal punto di vista della connettività il computer è a dir poco sorprendente. Le tre uscite audio/video (USB Type-C, HDMI, DisplayPort) consentono di gestire contemporaneamente 3 monitor con una risoluzione di 4K a 60Hz. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori performance di rete in termini di velocità e stabilità. Le porte USB ammontano a quattro di cui 2 USB 3.0 e 2 USB 3.1 Gen2 che forniscono un bandwidth di ben 10Gbps. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual-band che il Bluetooth 4.2.

Grazie ad uno sconto del 28%, il Minis Forum JB95 può essere acquistato su Amazon a soli 246,49 euro per un risparmio di oltre 90 euro sul prezzo di listino. Un vero e proprio affare.