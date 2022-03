Assemblare facilmente un PC con CORSAIR PC Builder

CORSAIR ha reso disponibile un nuovo tool online pensato per tutti coloro che desiderano assemblare personalmente un PC ma hanno bisogno di una mano per scegliere le componenti più adatte al terminale che si vuole mettere insieme.

Una soluzione per il gaming

Non si tratta di una vera e propria guida passo passo né di uno strumento che approfondisce gli aspetti più tecnici dell’assemblaggio, ma di una soluzione che permette di capire se un prodotto è compatibile con la configurazione da creare e di visualizzarne il prezzo al momento corrente.

Se siete alla ricerca di qualcosa che garantisca un maggiore livello approfondimento forse potrebbe essere più indicata una piattaforma come PCPartPicker che offre dei percorsi completi per assemblare PC a partire da semplici entry level non troppo impattanti dal punto di vista dei costi, il CORSAIR PC Builder è comunque una risorsa utile per chi da neofita ha deciso di progettare e configurare il suo prossimo computer per il gaming.

Come funziona CORSAIR PC Builder

Il servizio si avvale di un database che raccoglie le specifiche di migliaia di componenti facilmente acquistabili, agli utilizzatori viene richiesto solo di specificare il tipo di processore scelto, quindi un Intel o un AMD, selezionare la GPU e la motherboard e CORSAIR PC Builder metterà a disposizione una lista dei componenti CORSAIR compatibili con il sistema desiderato.

Come sottolineato dal produttore:

Lo Strumento per l’assemblaggio assicura inoltre che tutti i pezzi possano essere installati senza problemi nel case selezionato, che sia prodotto da CORSAIR o da un altro marchio. Il risultato finale? Un insieme di componenti attentamente selezionati in base alle tue reali esigenze per assemblare il PC gaming che sognavi da tempo.

In un’ottica di ottimizzazione CORSAIR PC Builder suggerisce alcune combinazioni bilanciate per evitare spese eccessive in componenti come per esempio una memoria che la CPU non riuscirebbe a sfruttare al meglio o un alimentatore che non supporterebbe il sistema durante sessioni di gioco particolarmente impegnative.

Lo strumento offre informazioni sulla procedura di assemblaggio e suggerimenti sulle componenti selezionate forniti dagli esperti CORSAIR DIY. Si ha quindi la possibilità di confrontare prodotti con caratteristiche simili, verificarne la disponibilità e conoscerne i prezzi.

Fonte: CORSAIR