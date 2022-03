Apple Mac Studio novità

Un Mac Studio completamente equipaggiato costerà $ 8.000. Ma non potrà ancora avvicinarsi a un Mac Pro da $ 53.000.

La società ha annunciato il nuovo computer desktop. Tuttavia la potenza del Mac Studio non è a buon mercato. Parte da $ 1.999 per il modello base (alimentato da un chip M1 Max) e $ 3.999 per la versione M1 Ultra più economica; ottenere una macchina completamente specifica ti farà arrivare a spendere fino a $ 7.999.

Un bel po’ di soldi dunque; un processore M1 Ultra con la CPU completa a 20 core e la configurazione GPU a 64 core (invece della GPU a 48 core sulla “base” M1 Ultra), 128 GB di memoria e un SSD da 8 TB.

Mac Studio: il prezzo spiegato

A partire dal prezzo base di $ 3.999 per il Mac Studio dotato di M1 Ultra, ecco come scuotono questi componenti aggiuntivi.

L’aggiunta di più core GPU aggiunge $ 1.000 al prezzo. Il raddoppio della RAM da 64 GB a 128 GB costa $ 800 in più. La maggior parte del prezzo aggiunto viene tuttavia dallo storage SSD, che parte da 1 TB per il modello base ma aumenta rapidamente con le opzioni da 2 TB ($ 400 in più), 4 TB ($ 1.000 in più) o 8 TB ($ 2.200 in più). headtopics.com

Aggiungi tutto e otterrai il prezzo massimo di $ 7.999, più costoso del MacBook Pro di fascia alta, ad esempio, che costa $ 6.099 per un chip M1 Max, 64 GB di RAM e un simile SSD da 8 TB. Quel prezzo ancora non tiene conto del software (come Final Cut Pro o Logic Pro, che Apple includerà rispettivamente per $ 299,99 o $ 199,99) o accessori (come un mouse, una tastiera o un monitor).

Per amor di discussione, diciamo che vuoi il pacchetto hardware Apple completo, però. Ciò aggiunge $ 199 per una Magic Keyboard con Touch ID, $ 149 per un Magic Trackpad e $ 1.599 per uno Studio Display corrispondente (che Apple ha annunciato insieme al Mac Studio), portando il nostro totale a $ 9.947.

Tranne che Mac Studio può supportare fino a quattro monitor Studio contemporaneamente. Probabilmente vorrai aggiungere altri tre monitor (che sono, ancora, $ 1.599 ciascuno), il che rende il nostro nuovo conteggio $ 14.744. Ciò non tiene conto dei supporti opzionali, regolabili in altezza e inclinazione per quei monitor. Il loro prezzo? $ 400 a pop, o la trama nano-rivestita per $ 300 ciascuno. Puoi anche aggiungere un quinto display per la connessione tramite HDMI, sebbene Apple non ne produca uno, quindi dovrai rivolgerti a un’azienda diversa per quello.

Detto questo, un modello completo costa $ 53.799 (senza contare l’assurdamente costoso $ 4.999 Pro Display XDR di Apple e il suo supporto da $ 1.000).