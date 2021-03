Ubuntu utilizzerà Flutter per le proprie app desktop

Nato quasi esclusivamente per permettere di sviluppare app mobile multipiattaforma, Flutter si è evoluto fino a diventare un framework in grado di supportare lo sviluppo di app desktop.

Qualche giorno fa, il team di Ubuntu ha confermato la scelta di utilizzare questo framework per le app che verranno sviluppate d’ora in avanti da Canonical.

Perché Flutter?

Flutter è un framework open source sviluppato da Google per la creazione di interfacce utente multipiattaforma. Negli ultimi anni, un numero crescente di sviluppatori ha iniziato ad utilizzarlo sempre più, con l’idea di mantenere un’unica codebase in grado di generare app che possano girare sia sui dispositivi mobili, sia su ambienti desktop. Il tutto con estrema semplicità e senza troppe complicazioni.

Un altro tratto caratteristico di Flutter è il linguaggio di programmazione utilizzato: Dart. Esso nasce per essere particolarmente semplice da utilizzare ed apprendere, e consente (unitamente al resto del framework, ed in particolare al nuovo SDK desktop) di creare software nativo che si integra bene con i sistemi operativi desktop.

Nei mesi scorsi, Canonical ha collaborato a stretto contatto con Google proprio al fine di portare l’SDK Flutter sul desktop di Ubuntu tramite Snap Store già all’inizio di quest’anno. A breve, inoltre, è prevista la creazione di un nuovo installer di Ubuntu basato proprio su Flutter.

Cosa manca?

Sembrerebbe tutto rose e fiori, ma in realtà ci sono ancora alcuni problemi nell’integrazione di Flutter in Ubuntu. Secondo OMG Ubuntu, infatti, le applicazioni realizzate con Flutter risultano meno performanti di quelle puramente native. Il gap tra le due soluzioni è sempre meno evidente, ma c’è ancora da lavorare per risolvere questo tipo di problema.

Canonical è attualmente al lavoro per sviluppare un layout comune per tutte le nuove app basate su Flutter. Non resta che aspettare e sperare di vedere qualcosa di accattivante, senza che ciò comporti una perdita significativa dal punto di vista della responsività delle applicazioni.

Fonte: OMG Ubuntu