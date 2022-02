Un anno di Microsoft Viva

Microsoft Viva è la piattaforma business destinata a impiegati, dipendenti e collaboratori aziendali per riunire lo svolgimento di attività professionali concernenti risorse, formazione, aggiornamenti, comunicazioni, dati e informazioni in genere. Si basa sulla tecnologia di Microsoft 365, il servizio in abbonamento legato al cloud comprendente la suite Office sviluppata dalla stessa azienda di Redmond.

Microsoft Viva compie un anno e si consolida quale strumento di supporto finalizzato all’ottimizzazione del flusso di lavoro aziendale, rendendosi disponibile in modo particolare attraverso la piattaforma di comunicazione e condivisione Microsoft Teams. Questa ha il compito di semplificare e rendere agevole la collaborazione fra diversi gruppi di lavoro mediante il ricorso a teleconferenze, scambio di applicazioni, messaggistica istantanea e condivisione di contenuti di diverso genere.

Microsoft ha reso disponibile una serie di statistiche riguardanti la frequenza di utilizzo della piattaforma, evidenziando l’attività di oltre 10 milioni di utenti attivi mensili, suddivisi fra più di mille clienti paganti. Microsoft Viva si concentra su alcuni moduli ritenuti essenziali per la promozione e lo sviluppo di attività professionali.

Viva Learning concerne la formazione di dipendenti e il monitoraggio della loro crescita, rendendoli un aspetto imprescindibile per l’ottimizzazione aziendale. Viva Insight si pone l’obiettivo di assistere gli addetti nella crescita personale per bilanciare produttività e soddisfazione, passando attraverso dati analitici specifici e consigli mirati. Viva Topics permette di individuare e organizzare con immediatezza contenuti di varia tipologia, grazie al riconoscimento automatico di argomenti e informazioni. Viva Connections ha infine il compito di rendere agevole la promozione e lo scambio di comunicazioni, notizie e risorse nei luoghi di lavoro secondo un sistema centralizzato.

I moduli di Microsoft Viva sono acquistabili in modo individuale al prezzo attuale di 3,40 euro per utente al mese oppure in soluzione unica a 7,60 euro per utente al mese, anziché 10,13 euro. Per quanto concerne Microsoft 365, occorre la disponibilità di una licenza per Microsoft 365 F1, F3, E3, A3, E5 e A5; Office 365 F3, E1, A1, E3, A3, E5 e A5; Microsoft 365 Business Basic, Business Standard e Business Premium oppure SharePoint K, Piano 1 o Piano 2.