Samsung Galaxy Unpacked 2022: svelati il nuovo Galaxy S22 e il TAB S8 all’evento

L’evento Samsung Galaxy Unpacked 2022 che si è svolto oggi ha ospitato il lancio della serie Galaxy S22 insieme al Galaxy Tab S8. Prima del lancio ufficiale, i leaks avevano già fatto trapelare specifiche e persino i prezzi dei dispositivi in arrivo.

Secondo il materiale trapelato, la serie Galaxy S22 sarà disponibile nelle varianti di colore Phantom Black, Phantom White, Green e Pink Gold.

Il Samsung Galaxy S22 sarà dotato di un display FHD+ AMOLED 2x da 6,1 pollici con una batteria da 3.700 mAh. Monterà un Exynos 2200 o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC che sarà accoppiato con 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Sulla parte anteriore della fotocamera, è presente un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP, un obiettivo grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Nella parte anteriore, avrà una fotocamera dual-pixel da 10 MP. Il dispositivo sfoggerà specifiche simili a parte un display più grande da 6,6 pollici e una batteria da 4.500 mAh.

Prestazioni da TOP di gamma

Il Samsung Galaxy S22 Ultra, invece, sarà dotato di un display AMOLED dinamico 2x QHD+ da 6,8 pollici. Verrà fornito con una gigantesca batteria da 5.000 mAh e avrà o un Exynos 2200 o un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC. Oltre a supportare lo stilo SPen, ha una configurazione della fotocamera posteriore quad composta da un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP, un obiettivo grandangolare da 108 MP e due teleobiettivi da 10 MP con zoom ottico 3x e zoom ottico 10x rispettivamente.

Inoltre, questi telefoni saranno dotati di rivestimento IP68 resistente alla polvere e all’acqua, custodia in alluminio, supporto per 5G e WiFi 6E e One UI 4.0.

Allo stesso modo, il Samsung Galaxy Tab S8 sarà dotato di un display WQXGA da 11 pollici a 120 Hz. Sarà alimentato da un SoC SM8450 senza nome con supporto per 8 GB e 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Sfoggerà una batteria da 8.000 mAh e disporrà di WiFi, LTE e 5G per la connettività. Il nuovo top di gamma sarà disponibile nelle varianti di colore Grafite, Argento e Oro Rosa. Il Galaxy Tab S8 Plus presenterà specifiche simili a parte un display più grande da 12,4 pollici e una batteria da 10.090 mAh.

Il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, invece, sarà dotato di un display WQXGA+ da 14,6 pollici a 120 Hz. Sarà alimentato da un SoC SM8450 senza nome e sarà disponibile in tre varianti di archiviazione: 8 GB + 128 GB, 12 GB + 256 GB e 16 GB + 512 GB. Sfoggerà una batteria da 11.200 mAh e avrà WiFi, LTE e 5G per la connettività. Il dispositivo sarà disponibile solo nella variante Grafite.

Fonte: bgr