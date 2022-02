Ecco le migliori 13 app per memorizzare in totale sicurezza le tue password su Android e iOS

Se sei una persona che tiene molto a cuore la sicurezza delle proprie password, è una buona idea passare ad un gestore di credenziali. Ci sono molti gestori tra cui scegliere, e la lista di oggi ti aiuterà a scegliere il migliore in base alle tue esigenze.

Rimanere al sicuro online non dovrebbe mai essere una questione di soldi, motivo per cui abbiamo proposto soluzioni che offrono il servizio gratuitamente. Tutte le opzioni elencate offrono la sincronizzazione su tutti i dispositivi e consentono di memorizzare un numero illimitato di password. Molti di loro offrono anche livelli a pagamento che portano alcune funzionalità extra, ma le basi più importanti sono gratuite.

Bitwarden

Bitwarden è un gestore di password open source che sta guadagnando sempre più popolarità. Puoi memorizzare tutte le password che desideri e utilizzare il gestore su tutti i dispositivi che hai, gratuitamente.

L’app supporta lo sblocco biometrico, utilizza l’API di riempimento automatico di Android e può essere protetta tramite 2FA. Puoi anche ospitare il gestore sul tuo server, se preferisci, un’opzione non disponibile su molti prodotti concorrenti. Nel 2020, una società di sicurezza di terze parti ha verificato Bitwarden, ma non è riuscita a trovare alcuna vulnerabilità sfruttabile.

Se sei disposto a pagare 10 euro all’anno per il piano premium, hai anche accesso a 1 GB di archiviazione di file crittografati, supporto per la gestione del codice OTP, accesso di emergenza e supporto prioritario. C’è anche un piano familiare di 40 all’anno per un massimo di sei persone se ti ritrovi a condividere spesso le password.

MYKI

MYKI è un po’ diverso dagli altri manager qui menzionati. Non memorizza le tue credenziali nel cloud, quindi non devi preoccuparti delle violazioni del server. Invece, le tue password vengono sincronizzate solo tra i tuoi dispositivi, quindi un utente malintenzionato dovrebbe accedere a una dei tuoi smartphone per rubare i tuoi dati di accesso.

A parte questo, MYKI si comporta in modo molto simile agli altri gestori di password. Utilizza il servizio di riempimento automatico di Android, supporta lo sblocco biometrico e può memorizzare codici OTP, metodi di pagamento e note sicure, il tutto completamente gratuito. Puoi persino condividere le password con altri.

Autenticatore Microsoft

Microsoft Authenticator è nato come app 2FA, ma è stato trasformato in un vero e proprio gestore di password che si sincronizza con Microsoft Edge o un’estensione del browser Chrome quando accedi con il tuo account Microsoft. Poiché Microsoft si occupa di clienti aziendali, puoi essere certo che l’azienda sta adottando tutte le misure possibili per proteggere il prodotto.

Inoltre, la sua app per Android offre tutti i soliti servizi di notifica e controlli di sicurezza: sblocco biometrico, API di riempimento automatico Android e supporto del codice 2FA. Consente anche accessi senza password al tuo account Microsoft.

Il servizio è completamente gratuito: non è necessario alcun abbonamento a Microsoft 365 e puoi scaricarlo dal Play Store.

ZOHO

Zoho è principalmente conosciuto come una suite per ufficio online basata sul web, ma l’azienda offre anche un gestore di password. È stato creato principalmente per le aziende che cercano di condividere e gestire le password tra i dipendenti, sebbene sia disponibile un livello gratuito per gli individui ed è completo di tutte le funzionalità.

Puoi archiviare una quantità illimitata di password e note, accedere al tuo vault da più dispositivi, salvare segreti 2FA e allegare file e documenti. In quanto azienda incentrata sull’impresa, Zoho adotta un sacco di misure per garantire che il suo prodotto sia sicuro e che i suoi clienti paganti siano soddisfatti, il che avvantaggia anche coloro che hanno un piano gratuito.

I piani a pagamento sono davvero necessari solo alle imprese e alle famiglie. Paghi solo 1 euro al mese a persona per la condivisione sicura della password, i controlli di amministrazione e altro ancora.

Google

Se non hai voglia di sopportare la seccatura di iscriverti a un altro servizio, dovresti prendere in considerazioneil servizio di compilazione automatica della password di Google.

Per farlo su Android, vai alle impostazioni di sistema, cerca “servizio di riempimento automatico” e seleziona Google. Quindi tocca l’icona a forma di ingranaggio accanto ad essa per vedere le tue password, indirizzi e metodi di pagamento. Puoi anche gestire le tue credenziali salvate in passwords.google.com o nelle impostazioni del tuo account Google. (Non stiamo collegando all’indirizzo per motivi di sicurezza: digita sempre tu stesso gli indirizzi che coinvolgono il tuo account Google nella barra degli URL, poiché un collegamento da un sito web casuale potrebbe indirizzarti a un sito phishing in attesa di rubare la tua password).

KeePass

KeePass è un altro strumento open source, ma a differenza di Bitwarden, è locale e privo di tracker (sebbene tu possa eseguire il backup del tuo database su un archivio cloud a tua scelta, se lo desideri). Configurare il gestore su più dispositivi è un po’ ingombrante e ci sono più app Android tra cui scegliere (KeePassDX sembra una delle soluzioni migliori, anche se puoi scegliere quelle che preferisci dal sito Web di KeePass). Una volta individuato il gestore, dovrebbe essere uno dei servizi più sicuri che puoi scegliere.

Se hai bisogno di una soluzione multipiattaforma per computer desktop, puoi anche usare KeePassXC, uno spin-off del servizio originale compatibile con le app KeePass per Android.

Opzioni a pagamento

Sebbene non sia necessario pagare per un buon gestore di password, puoi trovare alcuni prodotti che migliorano le offerte gratuite. I vantaggi includono l’archiviazione crittografata dei documenti, il supporto e-mail individuale, le opzioni avanzate di condivisione della famiglia e gli avvisi di violazione. Ecco alcune ottime soluzioni:

1Password

1Password offre praticamente tutto ciò che si può desiderare da un gestore di password: può generare e memorizzare password e salvare i dati della carta di credito. Inoltre, funziona bene con l’API di riempimento automatico di Android, quindi può inserire tali informazioni sul telefono senza conflitti. Ha componenti aggiuntivi del browser per Chrome, Firefox, Safari ed Edge, quindi funzionerà anche sul desktop.

Puoi persino archiviare documenti sensibili se non ti fidi di Google Drive con le tue dichiarazioni dei redditi (o altro). L’azienda offre anche supporto individuale, autenticazione 2FA e una modalità di viaggio che rimuove i dati sensibili dal tuo dispositivo quando attraversi i confini.

I piani partono da 36 all’anno per utenti individuali o 60 euro per famiglie fino a cinque persone. Puoi provarlo gratuitamente per 14 giorni.

SafeInCloud

Gli abbonamenti non sono per tutti. Ad alcuni di noi piace pagare una volta per un’app senza alcun vincolo, ed è quello che offre SafeInCloud. Non è necessario alcun abbonamento, puoi acquistare l’accesso individuale a vita per 3,99 euro o ottenere un piano familiare per 7,99.

Questi acquisti sono indipendenti dalla piattaforma tra Android e iOS, ma le app desktop sono gratuite sia su macOS che su Windows. Ciò significa che puoi utilizzare l’app sia sui tuoi dispositivi Android che sui dispositivi desktop senza spendere ulteriormente.

Inoltre offre tonnellate di funzionalità: è supportata l’autenticazione biometrica, insieme al supporto per il riempimento automatico nei browser Chrome, Firefox, Edge, Opera e Yandex.

L’app desktop è gratuita, la sincronizzazione cloud con tutti i principali file locker funziona immediatamente e puoi persino sincronizzarti con il tuo NAS. C’è un generatore di password integrato e tutto utilizza la crittografia a 256 bit. Diamine, c’è anche un’app Wear OS. Quindi, per quanto riguarda le app pay-once-and-play, SafeInCloud è la scelta migliore.

Dashlan

Dashlane offre un’opzione gratuita per un singolo dispositivo, sebbene memorizzi solo fino a 50 password. Per ottenere l’archiviazione illimitata della password, dovrai pagare 40 euro all’anno per il piano Premium di Dashlane. Tuttavia, la tariffa più alta include più funzionalità rispetto agli altri gestori di questo elenco, inclusa una VPN e ciò che la società chiama “Dark Web Monitoring”, che dovrebbe farti sapere se le tue informazioni vengono rivelate online.

Enpass

Enpass funziona in modo leggermente diverso rispetto agli altri gestori di password a pagamento in questo elenco. Puoi memorizzare gratuitamente fino a 10 credenziali sul tuo telefono; se vuoi di più, devi iscriverti. Per impostazione predefinita, le password vengono archiviate localmente sul tuo dispositivo, ma Enpass ti offre la possibilità di sincronizzarle con il servizio di archiviazione cloud di tua scelta. Altrimenti, Enpass funziona come gli altri: può generare password sicure per te, archiviarle e compilarle automaticamente su desktop e dispositivi mobili.

Enpass è passato a un metodo di monetizzazione basato su abbonamento nel 2019, privilegiando gli utenti che hanno pagato la precedente tariffa una tantum. Ora costa 24 all’anno per gli individui singoli e 48 per il piano famiglia fino a sei persone. Puoi anche scegliere una licenza a vita per 80 euro.

Roboform

Potrebbe non essere il gestore di password più noto, ma RoboForm è in circolazione da un po’ di tempo e si adatta facilmente alla concorrenza con il robusto set di funzionalità che l’azienda ha costruito nel corso degli anni. Puoi utilizzare le sue app multipiattaforma su dispositivi mobili e PC e ci sono anche estensioni del browser per PC se le app non fanno per te.

RoboForm è disponibile gratuitamente con un set di funzionalità come accessi illimitati e riempimento web, ma se desideri sincronizzare le password su tutti i dispositivi o attivare l’autenticazione a due fattori, ti consigliamo di un abbonamento.

C’è una prova gratuita di 30 giorni per il suo piano Everywhere, che costa 23,88 ogni anno. I piani familiari sono disponibili per 47,75 euro se prevedi di condividere l’account. Esistono anche piani aziendali se stai cercando di far utilizzare alla tua azienda un unico gestore di password.

Keeper

Keeper offre vantaggi simili a 1Password e Dashlane. È compatibile con l’API di riempimento automatico, genera password, le memorizza (oltre ad altre informazioni), offre accesso di emergenza, ha la cronologia delle versioni, c’è l’archiviazione dei file, “BreachWatch“, tutti e nove. Anche il prezzo è un po’ più basso, soli 35 euro all’anno per gli individui singoli (c’è un piano familiare da 75, ma è praticamente identico.).

LastPass

Di questi gestori di password, LastPass era tra i più costosi. Ma a partire dal 16 marzo 2021, tramite la creazioni di un account gratuito ti consentirà di memorizzare le password solo su un tipo di dispositivo: puoi sincronizzare tra i tuoi desktop o i tuoi dispositivi mobili (telefoni, tablet, dispositivi indossabili).

Un account LastPass premium costa 36 euro all’anno per un individuo e 48 all’anno per famiglie fino a sei persone. Il pagamento di tale tariffa ti consentirà di archiviare e utilizzare le tue password su tutti i tipi di dispositivi e di concedere ad altri utenti l’accesso alle singole password o persino all’intero account. C’è anche l’accesso a “opzioni avanzate a più fattori“.

Tutti questi gestori di password forniscono lo stesso servizio di base: generano e archiviano le password e le compilano su tutti i tuoi dispositivi. Funzionano tutti con l’API di riempimento automatico di Android, supportano lo sblocco biometrico e utilizzano la crittografia a 256 bit. Decidere quale è giusto per te si riduce a dettagli più fini, come i prezzi, l’aspetto open source di Bitwarden, l’approccio solo offline di MYKI, l’archiviazione locale di Enpass o la VPN di Dashlane.

Fonte: androidpolice