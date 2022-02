Asus Laptop E410: l’ultrabook per tutto a meno di 280 euro

Per acquistare un computer economico non devi per forza rinunciare alla qualità, grazie all’Asus Laptop E410. Si tratta di un PC portatile accessibile e dalle buone prestazioni per lo studio o l’ufficio, che oggi raggiunge il suo minimo storico su Amazon a soli 279 euro pagabili anche con Carta del Docente.

Computer portatile Asus Laptop E410: caratteristiche tecniche

La proposta di Asus è un ultrabook decisamente compatto, estremamente sottile e con un peso di soli 1,3 chili. All’interno ospita un processore Intel Celeron N4020 dual-core con una frequenza massima di 2,8GHz. A questo si affiancano 4GB di memoria RAM e 128GB eMMC per l’archiviazione dati, espandibili tramite il pratico slot per schede TF posto a lato. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese naturalmente, ma perfetta per lavorare su Office, per la navigazione e l’intrattenimento. Gode, infatti, di un ottimo display da 14 pollici NanoEdge con bordi ultrasottili e risoluzione Full HD che offre una buona qualità visiva. Un portatile versatile che grazie a dimensioni e peso contenuti, consente di avere una macchina sempre a disposizione.

La tastiera presenta un profilo ribassato che offre un confort maggiore durante la digitazione. Il layout è completo e in italiano, e dispone del tastierino numerico. A differenza dei laptop tradizionali però, per il tastierino numerico Asus ha adottato una delle sue ultime innovazioni. Il NumberPad, infatti, è integrato nel touchpad ed è possibile switchare tra le due modalità cliccando semplicemente sull’icona posta in alto a destra. La connettività seppur essenziale non rinuncia assolutamente a nulla. Le porte USB Type-A sono due, a cui si aggiunge una terza porta USB Type-C comoda per il collegamento dei dispositivi mobili. È presente perfino un’uscita HDMI che consente di collegare sia in mirroring che in estensione un secondo monitor. Ideale per i professionisti che necessitano di un’area più ampia per gestire grandi flussi di lavoro. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi che il Bluetooth.

Grazie ad uno sconto del 20%, l’Asus Laptop E410 è disponibile su Amazon a soli 279 euro per un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino.