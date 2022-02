Apple rilascia la beta 2 di iOS, iPadOS e tvOS 15.4, macOS 12.3 e watchOS 8.5

Nel corso delle ultime ore Apple ha rilasciato agli sviluppatori la versione beta 2 di iOS, iPadOS e tvOS 15.4 (per iPhone, iPad e Apple TV, rispettivamente), oltre che di macOS Monterey 12.3 (per Mac) e watchOS 8.5 (per Apple Watch).

Beta 2 si iOS, iPadOS e tvOS 15.4, macOS 12.3 e watchOS 8.5: le principali novità

La più importante novità individuata nel codice della beta di iOS riguarda la presenza del framework di Tap to Pay on iPhone, una funzione che permette di utilizzare iPhone come un POS per ricevere pagamenti in modalità contactless.

Altra feature degna di nota è la possibilità di usare il Face ID con la mascherina senza dover per forza di cose indossare anche Apple Watch, come invece permesso sino ad ora. La funzionalità in questione è in grado di riconoscere le caratteristiche uniche dell’occhio, al fine di garantire la massima sicurezza. Di conseguenza, decidendo di usare questa funzione si rende necessario effettuare una nuova scansione del volto.

Non manca poi la feature che va a rendere il Face ID ancora più preciso quando si indossano sia gli occhiali che la mascherina in contemporanea. Apple, comunque, avvisa che il Face ID risulta essere maggiormente preciso quando è impostato unicamente per il riconoscimento facciale completo.

Tra le ulteriori novità scovate c’è l’aggiunta del supporto per Emoji 14 che introduce una selezione di nuove faccine, la possibilità di inserire i Green Pass dell’UE nelle app Salute e Wallet, una nuova opzione per regolare la luminosità della tastiera hardware su iPadOS che può essere inserita nel Centro di controllo, la possibilità di aggiungere una nota alle password nel portachiavi ‌iCloud e una nuova funzione passkey che consente agli utenti di accedere a siti Web e app compatibili su Mac e ‌iPad‌ usando un ‌iPhone‌. Inoltre, arrivano le notifiche push su Safari per iOS e iPadOS.

Dovrebbe altresì finalmente far capolino il Controllo universale, che risulta abilitato per impostazione predefinita. Questa funzione che permette di sfruttare una sola tastiera e un solo mouse per controllare più dispositivi in simultanea sui quali è stato effettuato l’accesso con il proprio account iCloud, semplicemente spostando il cursore tra gli schermi di Mac o iPad o trascinando i contenuti da un dispositivo all’altro.

