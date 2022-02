Amazon Fire TV Stick 4K Max al minimo storico. Che BOMBA!

Puoi rendere la tua TV smart con una velocità e una fluidità impareggiabili grazie alla Fire TV Stick 4K Max di Amazon, ultima revisione della chiavetta top di gamma per l’intrattenimento. Si tratta della migliore soluzione per accedere a tutti i contenuti in streaming, oggi disponibile al suo minimo storico di soli 40 euro.

Amazon Fire TV Stick 4K Max: caratteristiche tecniche

La nuova Fire TV Stick 4K Max mantiene le funzionalità della precedente versione, ma con un processore rinnovato capace di offrire il 40% in più di potenza. Questo, naturalmente, fornisce una gestione più veloce e fluida del sistema e delle applicazioni. A questo si affianca il protocollo Wi-Fi 6 che garantisce una stabilità della rete e una velocità di trasferimento nettamente superiori. All’interno della confezione è presente il noto telecomando vocale Alexa, il quale integra un piccolo microfono. Basta premere il pulsante dedicato così da gestire tutti i contenuti e le funzionalità direttamente con la propria voce. Potrai accedere a servizi come Prime Video, Disney+, DAZN, RaiPlay e Infinity semplicemente chiedendo ad Alexa.

Trattandosi di un dispositivo Amazon, non manca l’integrazione con i dispositivi dedicati alla domotica. Tramite Alexa, infatti, potrai gestire i dispositivi della gamma Echo o le videocamere Blink direttamente dalla TV di casa. In particolare, grazie ad una finestra pop-up è possibile visualizzare le immagini delle videocamere in tempo reale, senza interrompere la visione dei tuoi contenuti preferiti. Possibilità che si aggiungono a quelle già note di Alexa che saranno completamente disponibili anche sul televisore. La differenza rispetto agli altri modelli risiede nella qualità della visione. La risoluzione raggiunge i 4K con il supporto all’HDR e HDR10+ che garantisce colori brillanti per un’immersione totale.

Grazie allo sconto di ben il 38%, la Amazon Fire TV Stick 4K Max è disponibile su Amazon a soli 39,99 euro per un risparmio di 25 euro sul prezzo di listino.