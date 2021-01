Xamarin.Forms 5 rilasciato: le novità

Xamarin.Forms è il principale componente del framework Xamarin, che consente lo sviluppo di applicazioni mobile multipiattaforma. Sostanzialmente si tratta forse del layer più importante dell’intero framework, in quanto permette la condivisione del codice tra i vari livelli di astrazione, mettendo in comunicazione il layer di base .NET con le funzionalità vere e proprie dell’interfaccia delle app.

Pochi giorni fa è stato rilasciato Xamarin.Forms 5, ultima versione di questo framework, che introduce diverse novità. Nel seguito cercheremo di mettere in evidenza quelle più significative.

Xamarin.Forms 5: migliorie relative al debugging

L’ultimo rilascio di Xamarin.Forms gode degli ultimi aggiornamenti di Visual Studio, che hanno inciso significativamente sull’esperienza di debugging. La nuova versione di XAML Hot Reload consente infatti agli sviluppatori di modificare il codice e visualizzare in anteprima il risultato di tali modifiche in modo molto più immediato. Questa funzionalità è stata infatti rivista tenendo presente l’architettura di XAML Hot Reload relativamente alle applicazioni che sfruttano la Universal Windows Platform (UWP) o il framework WPF (Windows Presentation Foundation). È comunque possibile agire sulla configurazione dell’IDE per abilitare o meno il supporto.

Anche l’esperienza di debug delle app iOS è migliorata, grazie alla funzionalità Xamarin Hot Restart. Gli sviluppatori possono infatti effettuare il debug di un’applicazione direttamente su un iPhone senza dover necessariamente possedere un Mac. Va precisato, però, che al momento questa funzionalità deve essere espressamente abilitata e richiede un abbonamento a pagamento dell’Apple Developer Program.

Altre funzionalità introdotte con Xamarin.Forms 5

Oltre alle migliorie relative alle facilitazioni in fase di sviluppo, ci sono molte altre novità interessanti:

nuovi pennelli (brushes): sono stati introdotti per permette di colorare agevolmente le aree dell’interfaccia utente, utilizzando colori pieni o sfumature;

(brushes): sono stati introdotti per permette di colorare agevolmente le aree dell’interfaccia utente, utilizzando colori pieni o sfumature; forme e path : sono state introdotti dei controlli che consentono di disegnare forme standard o personalizzabili, eventualmente anche in forma di path SVG

: sono state introdotti dei controlli che consentono di disegnare forme standard o personalizzabili, eventualmente anche in forma di path SVG CarouselView : sono stati aggiunti nuovi miglioramenti relativi al VisualStateManager di elementi visivi come PeakAreaInsets , che visualizza in anteprima parte dell’elemento precedente o successivo e suggerisce agli utenti la direzione di scorrimento. Inoltre, è degna di nota anche l’introduzione di una EmptyView , per mostrare un contenuto alternativo nel caso in cui i dati associati non siano disponibili;

: sono stati aggiunti nuovi miglioramenti relativi al di elementi visivi come , che visualizza in anteprima parte dell’elemento precedente o successivo e suggerisce agli utenti la direzione di scorrimento. Inoltre, è degna di nota anche l’introduzione di una , per mostrare un contenuto alternativo nel caso in cui i dati associati non siano disponibili; SwipeView: sono stati aggiunti i pulsanti del menu contestuale su qualsiasi controllo.

Ci sono in realtà molte altre novità interessanti, riassunte egregiamente nelle note di rilascio ufficiali. Inoltre, il team di sviluppo ha aggiornato la pagina degli esempi, inserendone molti relativi proprio al nuovo rilascio.

Fonte: Microsoft