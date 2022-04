Raspberry Pi OS ora è animato da Linux 5.15 LTS

Telegram non è solo un software di messaggistica istantanea. Oltre a permettere ai suoi utenti l’interscambio di messaggi, esso è infatti personalizzabile in molti modi. Tra questi, è possibile creare dei bot, ovvero dei software in grado di rispondere automaticamente ai messaggi ricevuti dai vari utenti. In questa guida impareremo come implementare un bot per Telegram.