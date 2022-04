My Passport SSD portatile da 500GB con tecnologia NVME in offerta su Amazon

L’SSD WD My Passpor è uno dei migliori dispositivi di archiviazione portatili in circolazione e il primo della serie a utilizzare la tecnologia NVMe. Lo si può acquistare ora su Amazon ad un prezzo BOMBA: solo 84,99€ invece di 159,99€, uno sconto di oltre il 45%.

Questa versione offre una crittografia hardware AES a 256 bit ed è disponibile in varie colorazioni, come: grigio, blu, rosso e oro. L’arrivo della tecnologia NVMe sugli SSD portatili esterni ha senso, poiché sta diventando la scelta standard per coloro che gestiscono file di grandi dimensioni.

La nuova serie My Passport può raggiungere circa il doppio della velocità rispetto i vecchi modelli grazie al connettore USB 3.2 Gen 2 Type-C, con velocità di trasferimento che possono arrivare fino a 1.050 MB/s in lettura e 1.000 MB/s in scrittura. Questo lo rende ideale per professionisti o i designer che hanno bisogno di trasferire rapidamente dati o filmati.

L’SSD My Passport NVMe possiede inoltre il software WD Backup sviluppato dalla società, che consente agli utenti di eseguire automaticamente il backup dei file sull’unità o su un account Dropbox. Sono anche compatibili con Apple Time Machine se formattati correttamente.

