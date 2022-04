Microsoft Edge: Sleeping Tabs per prestazioni migliori

Mentre lentamente ma inesorabilmente il ciclo di vita di Internet Explorer si avvia alla conclusione, Microsoft Edge è divenuto recentemente il secondo browser per la navigazione Web più utilizzato al mondo in ambiente Desktop, superando Safari.

Il passaggio alla codebase del progetto Chromium ha contribuito senza dubbio a questo risultato ma ha anche portato in Edge un problema che riguarda più o meno tutte le applicazioni e i fork che condividono il medesimo sorgente.

Chromium e il problema delle risorse

Parliamo dell’eccessivo consumo di risorse più volte lamentato da milioni di utilizzatori di Google Chrome in tutto il mondo, un difetto che diventa abbastanza evidente quando si opera con numerose schede aperte.

Edge sembrerebbe ancora ben lontano dalla “voracità” che caratterizza il browser sviluppato da Mountain View e, proprio per evitare di ricevere i medesimi feedback negativi nel prossimo futuro, il gruppo capitanato da Satya Nadella si starebbe attrezzando per tenere sotto controllo il carico di lavoro su CPU e memoria RAM.

Le Sleeping Tabs di Edge

A testimonianza di quanto detto, il team che si occupa del progetto ha deciso di implementare le cosiddette Sleeping Tabs, letteralmente “schede dormienti”, una funzionalità introdotta nella versione numero 100.

Le Sleeping Tabs sono il prodotto di un processo di disattivazione, in sostanza il browser è ora in grado di rendere inattive (e quindi “mettere a dormire”) le tab aperte che non vengono visualizzate dall’utente per un certo periodo di tempo.

In questo modo vengono liberate le risorse prima impiegate per le schede non in uso e il sistema può impiegarle per l’esecuzione di altri task come per esempio la navigazione nella tab corrente.

Stando ai benchmark operati nel corso dei test di funzionamento, le Sleeping Tabs permetterebbero di consumare fino al 99% di risorse in meno dalla CPU e fino all’85% in meno a favore della memoria RAM.

Le Sleeping Tabs non arrivano inattese e sono state già migliorate diverse volte, ad esempio riducendo i tempi necessari per l’inattivazione.

Per personalizzare questo valore è comunque possibile recarsi sul percorso “Impostazioni > Ottimizza prestazioni > Salva risorse con schede in sospensione > Metti in sospensione le schede inattive dopo il periodo di tempo specificato:”.

È inoltre possibile escludere alcuni siti Web dalla disativazione delle schede.