Lenovo ThinkCentre M700: Intel Core i7 per il desktop sotto i 300 euro

Sicuramente il mercato, allo stato attuale, propone prezzi non proprio accessibili per acquistare un nuovo computer desktop. Dall’altra parte, però, Amazon propone dei veri e propri affari come il Lenovo ThinkCentre M700, un computer equipaggiato con un Core i7 dal rapporto qualità/prezzo eccezionale, oggi a soli 300 euro.

Computer desktop Lenovo ThinkCentre M700: caratteristiche tecniche

Va premesso che il computer rientra nel programma Amazon ReNew. Si tratta di un dispositivo ricondizionato che verrà consegnato in condizioni estetiche e funzionali al pari di un prodotto nuovo. Naturalmente, è accompagnato da tutte le tradizionali garanzie offerte dall’azienda che consente di sostituire il computer in caso di problemi. All’interno ospita un processore Intel Core i7-6700T quad-core con una frequenza massima di 3,6GHz, affiancato da 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD da 240GB. Naturalmente l’accesso all’hardware è completo e potrai espandere sia la RAM fino a 64GB che l’archiviazione di massa aggiungendo un secondo disco HDD/SSD. Inoltre, gli slot PCIe liberi ti consentono di aggiungere una scheda audio o grafica dedicata per avere le migliori prestazioni possibili in ogni contesto. Dal punto di vista delle performance si tratta sicuramente di un computer affidabile e performante per le attività quotidiane e d’ufficio.

Anche per quanto concerne la connettività, il PC offre un pannello I/O piuttosto completo. Le porte USB sono 6 di cui quattro con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e una VGA, e consentono di gestire 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce la massima stabilità e velocità di rete. Assenti le connessioni wireless che possono essere agevolmente aggiunte tramite un tradizionale dongle USB. In alternativa, è possibile installare una vera e propria scheda di rete PCIe per chi desidera il massimo anche per la connessione.

Grazie ad un notevole calo di prezzo, il Lenovo ThinkCentre M700 è disponibile su Amazon a soli 300 euro per un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino.