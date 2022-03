Il desktop da infilare in tasca, al prezzo più basso di sempre

E se ti dicessi che puoi avere un vero computer desktop sempre con te e senza ingombro? Basta un Mini PC Stick NiPoGi per avere tutti i tuoi file e un sistema con cui gestirli sempre a portata di mano e ovunque, con un prezzo che segna oggi un nuovo minimo storico a soli 150 euro su Amazon.

Mini PC Stick NiPoGi: caratteristiche tecniche

Il computer ha un design che ricorda le tradizionali pendrive, con dimensioni leggermente superiori, ma mantenendo un formato tanto compatto da entrare in un taschino. All’interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz, affiancato da 6GB di memoria RAM e 128GB di ROM per la memorizzazione dei dati. Nonostante il design estremamente ridotto, il computer riesce a mantenere temperature estremamente contenute. Questo grazie ad un sistema di raffreddamento che unisce un generoso heatsink ad una piccola ventola. Nel complesso si tratta di una configurazione senza pretese estreme naturalmente, ma dalle ottime prestazioni per le attività quotidiane. Uno strumento ideale per l’elaborazione dei documenti con il pacchetto Office, la navigazione o l’intrattenimento. Rappresenta, infatti, un’alternativa perfetta ai tradizionali TV Box per accedere alle piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video o Disney+.

A dispetto delle dimensioni, anche dal punto di vista della connettività il computer non delude. Sono presenti due porte USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Queste consentono di collegare periferiche di archiviazione esterno, fornendo una pratica soluzione per espandere l’archiviazione di massa. È presente perfino una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete che, attraverso la connessione via cavo, offre la massima stabilità e velocità. Completano la dotazione le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual-band che il Bluetooth 4.2. In particolare, quest’ultimo, ti consente di connettere periferiche come mouse, tastiera o cuffie lasciando libere le porte USB.

Grazie ad uno sconto del 25%, che si somma ad un coupon di ben 30 euro, il Mini PC Stick NiPoGi è disponibile su Amazon a soli 150 euro su Amazon per un risparmio di ben 90 euro sul prezzo di listino.