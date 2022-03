Firefox 98 rilasciato: supporto a Wayland e download manager rinnovato

Il team di coder della fondazione Mozilla ha pubblicato la nuova stable release di Firefox 98. Questa versione del Panda Rosso introduce delle novità davvero interessanti oltre ovviamente a tutta una serie di patch e bugfix che rendono il codice del browser più stabile e performante. Firefox 98 arriva a circa un mese di distanza dalla precedente build e porta con se alcune innovazioni per quanto riguarda il supporto al display server Wayland oltre che per per il download manager integrato, che adesso dispone di qualche funzionalità extra.

Come accennato poco sopra Firefox 98 implementa il supporto a Wayland, ovvero il display server di riferimento delle distribuzioni Linux. Malgrado Wayland sia in giro già da qualche anno esiste un vastissimo ventaglio di applicativi che si appoggiano ancora all’ormai obsoleto Xorg. Questo avviene per tutta una serie di motivazioni, Xorg infatti risulta essere maggiormente affidabile in certi contesti inoltre la disponibilità di driver per le GPU (Graphics Processing Unit) è notevolmente maggiore rispetto a Wayland.

Gli sviluppatori di Firefox ci tengono però a precisare che questa funzionalità non è ancora del tutto pronta per gli ambienti di produzione. Si tratta di un’opzione che l’utente deve attivare manualmente, di base Firefox si affida ancora a Xorg per avviarsi, e che può dunque comportare l’instabilità, in determinate configurazioni hardware, del programma. Per il momento Wayland resta abilitato di default unicamente nel ramo di sviluppo Nightly e con tutta probabilità si dovrà attendere le future release per vedere la transizione definitiva al nuovo display server.

Firefox 98 porta con se anche un download manager migliorato. Di base non sarà più richiesto all’utente d’indicare manualmente la directory di destinazione dei file in download, ora infatti viene usata quella impostata nel pannello di controllo del browser, ed adesso è possibile interagire con i contenuti scaricati direttamente da Firefox, senza dunque doversi spostare sul file manager di sistema.