Biden e criptovalute: novità in arrivo questa settimana

Secondo un rapporto di Bloomberg, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è pronto a firmare un tanto atteso ordine esecutivo relativo alle normative sulle criptovalute. La firma attesa per questa settimana.

L’ordine indirizzerà le agenzie federali a esaminare potenziali modifiche normative, nonché la sicurezza nazionale e l’impatto economico delle risorse digitali.

L’ordine esecutivo aiuterà a coordinare il ruolo di agenzie come la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission sulla criptovaluta. Gli attori del settore si sono lamentati a lungo del fatto che le indicazioni della SEC e di altre agenzie non sono state utili. Questo, dal momento che cercano di essere conformi alla legge statunitense.

L’ordine è ormai da tempo dietro l’angolo proverbiale. Bloomberg inizialmente prevedeva già a gennaio una possibile firma nel mese di febbraio. Yahoo Finance ha riferito a metà febbraio che il presidente Biden “dovrebbe emettere un ordine esecutivo la prossima settimana”. Questo chiaramente non è successo.

Criptovalute: mai così sotto ai riflettori

La guerra della Russia all’Ucraina ha reso la questione più urgente. Poiché le sanzioni, le banche centrali e il finanziamento delle criptovalute erano nella coscienza pubblica. Invece di usare la forza militare, gli Stati Uniti ei loro alleati combattono la Russia con quella che il Financial Times definisce una guerra finanziaria.

Gli scambi e le piattaforme di criptovaluta sono interrogati dai legislatori su come rispettano le sanzioni statunitensi e internazionali contro la Russia e i territori occupati dalla Russia, e hanno persino dovuto affrontare pressioni per bandire i singoli utenti da quelle giurisdizioni.

La scorsa settimana, il segretario al Tesoro Janet Yellen ha affermato che il dipartimento “continuerà a guardare come funzionano le sanzioni e valuterà se o noterà che ci sono perdite”.

Per quanto riguarda le perdite di criptovalute, in particolare, ha aggiunto: