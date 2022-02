Tenda Nova MW3: un intero kit Wi-Fi mesh al prezzo di un router

Se vuoi una soluzione definitiva per godere sempre delle massime prestazioni di rete in Wi-Fi, ma senza spendere cifre astronomiche, il kit Tenda Nova MW3 è quello che ti serve. Con meno di 80 euro avrai a disposizione 3 dispositivi per coprire con la connessione wireless tutta la casa anche su più livelli o un piccolo locale commerciale.

Kit Wi-Fi Mesh Tenda Nova MW3: caratteristiche tecniche

La proposta di Tenda presenta un design decisamente compatto e minimale. Oltre che abbinarsi praticamente a qualsiasi arredamento, i device possono essere posizionati praticamente ovunque rimanendo del tutto discreti. La copertura raggiunge i 350m2 per una velocità di ben 1200Mbps grazie alla configurazione dual band. Questo significa che il sistema è perfettamente compatibile con le reti Fibra, e con tutti gli ISP attualmente in Italia. Inoltre, il sistema riesce a gestire ben 40 dispositivi connessi contemporaneamente, perfetto per le attività che desiderano offrire un servizio in più ai propri clienti.

La configurazione è estremamente semplice, grazie all’applicazione Tenda Wi-Fi che in soli 3 passaggi ti permette di avere la rete pronta all’uso in pochi secondi. Da questa potrai gestire tutte le impostazioni, incluso il parental control per la protezione dei bambini. Potrai scegliere la fascia oraria, la durata della navigazione e i siti disponibili per ogni singolo dispositivo. Non manca la possibilità di creare una rete dedicata agli ospiti così da condividere la rete in piena sicurezza e privacy. Molto interessante anche la possibilità di utilizzare il kit come Access Point per generare una rete privata da dedicare ai propri dispositivi. Infine, non mancano le porte RJ45 per connettere i dispositivi via cavo e fruire di una maggiore stabilità e velocità di connessione. In definitiva, si tratta di un sistema estremamente flessibile e funzionale con un prezzo accessibile, ideale per la vita di tutti i giorni.

Il Tenda Nova MW3 può essere acquistato su Amazon soli 78,98 euro su Amazon con spedizione Prime.