Samsung riutilizzerà le reti da pesca riciclate dagli oceani per costruire i nuovi dispositivi Galaxy

Con una mossa che combina sostenibilità e innovazione, Samsung ha sviluppato un nuovo materiale che dà nuova vita alla plastica negli oceani. Realizzato con reti da pesca scartate dirette all’oceano riproposte, l’uso di questo materiale segna un altro passo verso l’obiettivo prefissato dall’azienda: Galaxy for the Planet mira a ridurre al minimo l’impronta ambientale e cerca di contribuire a promuovere stili di vita più sostenibili per la comunità Galaxy.

Ora e in futuro, Samsung incorporerà la plastica destinata all’oceano riproposta in tutta la sua gamma di prodotti, a partire dai nostri nuovi dispositivi Galaxy che saranno rivelati il ​​9 febbraio. Questi dispositivi rifletteranno il continuo sforzo dell’azienda nel tentativo di eliminare la plastica monouso ed espandere l’uso di altri materiali ecocompatibili, come il materiale post-consumo riciclato (PCM) e la carta riciclata. Con questa trasformazione, il futuro della tecnologia Galaxy porterà un design di prodotto all’avanguardia e un migliore impatto ambientale.

Quando pensi alla “plastica legata all’oceano“, probabilmente immagini una bottiglia d’acqua o un sacchetto della spesa alla deriva sulla superficie dell’oceano. Ciò che potrebbe non venire in mente è una minaccia ancora più velata: le 640.000 tonnellate di reti da pesca che vengono abbandonate e scartate ogni anno.

Le reti lanciate dai pescatori fanno più danni di una bottiglia di plastica

Rimanendo nei nostri oceani per secoli, queste “reti fantasma” sono responsabili di intrappolare e impigliare la vita marina, danneggiare le barriere coralline e gli habitat naturali e persino finire nelle nostre fonti di cibo e acqua. Queste reti da pesca scartate stanno sconvolgendo il delicato equilibrio del nostro ambiente a un ritmo allarmante. Raccogliere e riutilizzare queste reti sono i primi passi fondamentali per mantenere puliti i nostri oceani e preservare il pianeta e il nostro futuro collettivo.

Dando nuova vita alle reti da pesca scartate che altrimenti diventerebbero rifiuti pericolosi, Samsung, attraverso la sua soluzione creativa, esemplifica come tutti possiamo fare di più con meno per preservare le risorse del nostro pianeta.

Samsung si impegna ad affrontare l’inquinamento da plastica negli oceani in un modo che avrà un impatto positivo non solo sull’ambiente ma anche sulla vita di tutti gli utenti. Questo nuovo progresso tecnologico segna un risultato notevole nel percorso dell’azienda nel tentativo di fornire azioni ambientali tangibili e proteggere il pianeta per le generazioni a venire.

Il riutilizzo della plastica oceanica è solo il primo passo della missione: nel tentativo di affrontare la crisi climatica Samsung non vede l’ora di utilizzare soluzioni innovative in linea con i suoi obiettivi ambientali.

Fonte: samsung