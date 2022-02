Miglior caricatore Wireless Mag-Safe per auto ad un prezzo BOMBA su Amazon

In promo su Amazon abbiamo trovato uno dei migliori caricatori wireless per smartphone con certificazione mag-safe per gli iPhone, il prezzo è scontato del 40%, un ottimo affare per chi necessita di un dispositivo affidabile e che consenta una ricarica veloce del proprio dispositivo.

Parlando di funzionalità, la linea di iPhone 12 e 13 potrà essere ricaricata tramite supporto wireless veloce: parliamo di circa 15 W di potenza erogata, ma per farlo dovrai utilizzare il nuovo caricabatterie MagSafe di Apple o un dispositivo compatibile.

Apple ha reintrodotto il suo marchio MagSafe per iPhone con l’arrivo della sua nuova linea di smartphone e ora propone una nuova tecnologia che promette una velocità di ricarca superiori. La ricarica veloce avviene tramite dispositivo Mag-safe che eroga 15 W, mentre ci troviamo sui 7,5 W per la ricarica wireless Qi standard. Ogni iPhone dall’iPhone 8 nel 2017 è in grado di essere ricaricato tramite wireless secondo Apple, ma l’iPhone non è mai stato in grado di sfruttare velocità di ricarica fino a 15 W, fino ad oggi ovviamente.

Ciò significa che se vuoi sfruttare la ricarica wireless più veloce, puoi sfruttare l’occasione e regalarti un nuovo caricatore wireless in offerta su Amazon ad un prezzo sbalorditivo.