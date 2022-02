Espandi la connettività e ricarica contemporaneamente con questo HUB

Perché complicarsi la vita con gli adattatori, quando ti bastano 20 euro per avere tutta la connettività di cui hai bisogno sempre a portata di mano? Con l’HUB USB-C Lemorele 6 in 1 avrai tutte le porte che ti servono su PC, tablet e smartphone con la massima velocità e ad un prezzo a dir poco accessibile.

HUB USB-C Lemorele 6 in 1: caratteristiche tecniche

La proposta di Lemorele ha una forma piccola ed un peso estremamente contenuto, così da essere facilmente trasportabile nella borsa o nello zaino del computer. Offre una scocca monoblocco realizzata completamente in lega di alluminio che migliora la dissipazione del calore. È presente, infatti, una porta USB Type-C con supporto al Power Delivery fino a 100W. Questa consente di collegare l’alimentatore del computer direttamente all’HUB, così da avere la ricarica e trasferire i file attraverso una singola porta su PC. Da questo punto di vista si tratta di un accessorio decisamente comodo e pratico per chi utilizza il laptop quotidianamente.

Non manca un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor, sia in mirroring che in estensione, con una risoluzione massima di 4K. Questa permette di ottenere un’area di lavoro più ampia, utile per gestire flussi di lavoro impegnativi con una maggiore efficienza. Naturalmente sono presenti le porte USB aggiuntive che in questo caso sono tre e tutte con specifica USB 3.0. Il bandwidth da 5Gbps consente di effettuare backup e trasferimenti in maniera rapida sulle periferiche di archiviazione esterne. Completa la dotazione la funzionalità OTG. Questa consente di utilizzare l’HUB sui dispositivi mobili come tablet o smartphone, fornendo la massima flessibilità per il tuo lavoro.

