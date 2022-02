Crucial X8 1TB: l’archiviazione ultraveloce ad un prezzo che non ti aspetti

Se il dilemma è tra velocità e capacità, non stare a pensarci troppo e scegli entrambi con l’SSD Crucial X8 1TB, una periferica che offre tutto e anche di più. Si tratta di un disco portatile estremamente compatto e performante pensato per i professionisti, ma ideale per qualsiasi attività, oggi al minimo storico a soli 120 euro su Amazon.

SSD portatile Crucial X8 1TB: caratteristiche tecniche

Il design è in linea con la gamma Crucial, minimale ed elegante con un peso di soli 100 grammi che ne semplifica il trasporto. La scocca è realizzata in policarbonato ed è in grado di resistere a cadute fino a 2 mestri, urti e vibrazioni così da adattarsi anche agli ambienti più difficili. Sfrutta un’interfaccia Type-C con specifica USB 3.2 capace di offrire una velocità fino a 1050MB/s. È ovvio che per ottenere le massime prestazioni proposte dall’unità è necessario che anche il computer utilizzi la medesima specifica. Tuttavia, Crucial include all’interno del pacchetto un adattatore Type-C to Type-A che consente di collegare il disco anche con i precedenti standard, naturalmente sacrificando parte della velocità.

Trattandosi di una periferica per l’archiviazione dati, Crucial non ha trascurato la sicurezza dei file rendendo l’unità compatibile con FileVault di Apple e Windows Bitlocker to Go. Inoltre, è possibile configurare il disco tramite sistemi di protezione endpoint di terze parti come Symantec e McAfee. Non manca la compatibilità con Windows Backup e Apple Time Machine che consentono di calendarizzare i backup ed effettuarli automaticamente alla connessione del disco. Completa la dotazione la funzionalità plug and play che consente di utilizzare il disco praticamente con qualsiasi sistema, incluse le console da gioco e i dispositivi mobili tramite funzione OTG.

Grazie ad uno sconto del 25%, l’SSD Crucial X8 1TB è disponibile su Amazon a soli 120,59 euro per un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino.