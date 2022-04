Ubuntu 22.04 LTS è in arrivo con i driver Mesa 22.0

La versione stabile di Ubuntu 22.04 LTS, nome in codice “Jammy Jellyfish”, è attesa per il 21 aprile. Si tratta di una release davvero interessante perché implementa una serie di innovazioni che migliorano notevolmente la user experience generale della distribuzione. Ad esempio una delle migliorie di maggiore rilievo è la tanto attesa transizione a Mesa 22.0. L’ultima incarnazione dei driver OpenGL/Vulkan open source include il supporto alle GPU (Graphics Processing Unit) Alder Lake N, inoltre porta con se anche il codice per abilitare la gestione della tecnologia di Adaptive-Sync, utilizzata per sincronizzare la frequenza di aggiornamento del monitor con gli FPS (Frames Per Second) dei programmi in esecuzione.

Mesa 22.0 dispone anche di un funzione sperimentale di mesh shader per RADV, il driver Vulkan specifico per le schede video AMD, oltre che di un nuovo RadeonSI NGG shader culling, ovvero una tecnica che consente di non eseguire il rendering 3D dei poligoni che non sono rivolti direttamente verso il punto di vista dell’utente, per le GPU serie Navi. In questa build di Mesa troviamo una serie di patch che consentono di migliorare il supporto alle schede video discrete di Intel serie DG2/Alchemist. Tuttavia tale driver non è abilitato di base, probabilmente perché non ritenuto ancora sufficientemente stabile, ma va appunto attivato manualmente dagli utenti.

Fortunatamente però gli sviluppatori di Ubuntu hanno deciso di riconfigurare questo aspetto di Mesa 22.0, abilitato di default i driver per tali modelli di GPU Intel. Dunque gli utenti di Ubuntu 22.04 LTS potranno godere out-of-the-box di questa novità senza dover impostare nulla a mano.

Il team di Canonical ha inoltre deciso di continuare a mantenere i pacchetti di Mesa-Amber, ovvero quel branch dedicato ai driver di schede video vintage come ad esempio le vecchie ATI R100/R200. Si tratta quindi di un bel gesto per tutti gli utenti Ubuntu che utilizzano ancora vecchi PC con configurazioni hardware datate.