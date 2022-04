Router Wi-Fi 6 EERO 6 in bundle con hub Zigbee intelligente ad un prezzo FOLLE su Amazon

Eero si è fatto un nome negli ultimi anni, classificandosi come uno dei sistemi Wi-Fi mesh più utilizzati. Lo puoi trovare ora in offerta su Amazon ad un prezzo davvero invitante: 167,00€ per il router Eero 6 in bundle con l’hub Intelligente Zigbee invece di 258,00€. Uno sconto davvero importante.

I sistemi Wi-Fi mesh possono essere sia costosi che complicati da configurare, quindi l’obiettivo con il nuovo Eero 6 è in primo luogo quello di distruggere queste barriere informatiche. Il dispositivo è semplice da usare, ed è ottimo per le persone che vogliono migliorare il Wi-Fi di casa o nel proprio ufficio. E, anziché essere “versione 6” come suggerisce il nome, Eero 6 è il primo modello a introdurre la nuova tecnologia Wi-Fi 6 (o 802.11ax).

L’Eero 6 può fornire copertura Wi-Fi per case o uffici di grandi dimensioni, arrivando fino a 280 metri quadrati. Ma se pensi che sia troppo, puoi acquistare anche un singolo router Eero per gli ambienti più piccoli. Per quanto riguarda la velocità massima che può supportare, parliamo di 500 Mbps, un numero che ci consente di poter affrontare qualsiasi task in piena tranquillità, dallo streaming video ai programmi che sfruttano la banda larga per poter lavorare.

Amazon vende anche altoparlanti intelligenti, luci e molti altri tipi di dispositivi intelligenti, quindi le funzionalità Wi-Fi 6 di Eero 6 sono progettate per supportare fino a 75 dispositivi connessi contemporaneamente. Inoltre, ricorda che esistono sistemi mesh più economici che utilizzano la vecchia versione 802.11ac del Wi-Fi (nota anche come Wi-Fi 5), ma Eero 6 è una delle opzioni più convenienti che possiede le funzionalità avanzate del Wi-Fi 6. Puoi acquistare questo prodotto cliccando su questo link e approfittare della spedizione Prime.