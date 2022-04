Microsoft Teams per Firefox

L’utilizzo di Microsoft Teams su Mozilla Firefox potrebbe presto essere un’esperienza molto più piacevole; è stato annunciato che una serie di funzionalità chiave saranno finalmente disponibili nel browser.

La società ha affermato che sta lavorando per portare quello che ha chiamato “supporto per riunioni migliorato” per gli utenti di Teams che desiderano lavorare con il browser Firefox. Ciò include il supporto completo di audio e condivisione dello schermo per qualsiasi riunione di Microsoft Teams svolta in Firefox. Supporto che fino ad ora ha faticato a consentire agli utenti di utilizzare lo strumento di videoconferenza al massimo delle sue potenzialità.

Microsoft Teams e Firefox

Nella tabella di marcia di Microsoft 365, si dice che l’aggiornamento sia ancora in fase di sviluppo. Tuttavia la società afferma che dovrebbe essere lanciato entro la fine di aprile, il che significa che gli utenti non dovrebbero aspettare troppo a lungo.

Firefox è stato uno dei numerosi browser incapaci di supportare completamente le chiamate di Microsoft Teams, insieme ad del calibro di Safari e Internet Explorer.

Chiunque tenti di partecipare a una riunione di Teams utilizzando Firefox verrebbe indirizzato al download del client desktop del software; un processo un po’ più lungo che potrebbe farti ritardare per una chiamata.

Sebbene alcuni utenti di questi browser possano essere stati in grado di partecipare a una chiamata di Microsoft Teams, avrebbero dovuto fare i conti con una potenziale mancanza di video o audio; nonché con la mancanza di condivisione di desktop, finestre e app.

L’annuncio

Microsoft afferma che l’esperienza aggiornata sarà disponibile per tutti gli utenti di Teams nel browser Firefox in tutto il mondo.

Gli ultimi dati suggeriscono che Teams ha accumulato oltre 270 milioni di utenti attivi mensili (MAU). Dati che fanno riflettere rispetto ai meno di 50 milioni di utenti attivi giornalieri prima dell’inizio della pandemia.

Microsoft Teams ha goduto di un programma regolare di aggiornamenti e upgrade negli ultimi mesi poiché la società cerca di garantire che la sua piattaforma rimanga al top del suo gioco.

La notizia segue un recente aggiornamento simile della società che rivela che le app di Microsoft Teams saranno presto disponibili su Office.com e l’app Office per Windows mentre l’azienda cerca di espandere ulteriormente la portata del suo servizio di videoconferenza. Ciò dovrebbe aiutare a migliorare l’esperienza utente per i clienti Teams in tutto il mondo, il che significa che non è più necessario passare da una piattaforma all’altra per usare app specifiche.